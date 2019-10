Susi Caramelo se burla de Omar Montes con referencias a Isa Pantoja: "Tú que te la has visto recién levantada..."

Cada reportaje de Susi Caramelo para Las que faltaban, el programa dominical de Movistar+, es un verdadero acontecimiento para los fans de la entrevistadora.

El último tuvo como escenario el Parque de Atracciones de Madrid, con motivo de la próxima festividad de Halloween. Allí, entre los muchos rostros famosos, se encontró con Omar Montes, cantante el ex de Isa Pantoja.

Y ella, como es habitual, lanzó sus mordaces preguntas. "Ahora que Chabelita se dedica a la música, ¿sabrías decirme tres diferencias entre Chabelita y Rosalía? No me valen los cromosomas". La cara de Omar, cómo no, todo un poema. Que buena esa, has ido al cuello", le contestó.

Pero aún había más. "¿Crees que después de ver a Chabelita recién reventada te va a asustar algo aquí hoy?". Ante la incredulidad del cantante, este logró contestar: "Ojo, que ella recién levantada tenía un sex appeal especial que muchos no conocéis".

Que le pregunten a @Adrian_Lastra, a @eva_hache o a Omar Montes si da más miedo la noche de #Halloween o @Susi_Caramelo suelta por los fotocoles… #LasQueFaltabanpic.twitter.com/TtcAWSmoQi — Las Que Faltaban en Movistar+ (@lasquefaltaban0) October 27, 2019

Antes de dejarle ir, Caramelo se atrevió con un tercer comentario en tono de burla y ataque directo a Omar, siempre en el tono amable y desenfadado de la entrevista: "Cuidado si entras en la casa del terror, que está muy oscuro y tú tienes el listón muy bajo, a ver si te va a pasar como en las discotecas", le dijo al ganador de Supervivientes.

Lo cierto es que el Omar Montes se tomó muy bien las preguntas de la reportera y ambos acabaron abrazándose al final del reportaje. Incluso después, en las redes sociales, Omar mostró su parecer.