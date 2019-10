Diez reglas de oro para que una inversión alcance los objetivos marcados

Existen 10 Reglas de Oro que pueden ayudar al inversor a mantener el rumbo definido en su plan de inversión, según citan desde la web especializada quefondos.com, de forma que pueda alcanzar los objetivos marcados. Si bien no garantizan el éxito, por muy disciplinado que sea, pueden ser de gran ayuda:

1) Definir un objetivo

Definir un objetivo es imprescindible, antes de decidir invertir. Conocer cuáles son sus metas financieras y el periodo en que se espera conseguir esas metas, puede ayudar a mantener la disciplina en el seguimiento de la estrategia definida. Por ejemplo, si su objetivo es a largo plazo, como es el caso del ahorro para la jubilación, al tener una fecha objetivo definida puede sustraerse a la tentación de cancelar la inversión mientras esté activo laboralmente.

2) Potencial de rentabilidad

Cuanto mayor sea el potencial de rentabilidad, mayor será el nivel de riesgo. La perspectiva de mayores rendimientos puede ser muy atractiva para el inversor, pero por lo general conlleva también un mayor riesgo de pérdidas. Reflexione con detenimiento sobre su nivel de riesgo. Algunas personas pueden estar más cómodas optando por inversiones menos arriesgadas. En cualquier caso, no hay que olvidar que no hay inversiones sin riesgo y siempre ha de tener en cuenta que existe la posibilidad de que no sólo no gane, sino que recupere una cantidad menor a la invertida.

3) Diversifique

‘No ponga todos sus huevos en la misma cesta’, un refrán muy conocido que no conviene olvidar a la hora de invertir. Distribuir su capital entre diferentes tipos de activos y áreas geográficas reduce su dependencia en caso de mal comportamiento de alguno de los activos o regiones. De esta forma, si uno de ellos funciona mal, otras inversiones podrían compensar estas posibles pérdidas.

4) Invertir para el largo plazo

Nunca debe considerar que el objetivo de invertir es ‘hacerse rico rápidamente’, sería un gran error. Es conveniente mantener una inversión durante al menos 5años y, si es posible, durante un periodo más largo para darle la oportunidad de proporcionar los rendimientos esperados.

5) Ojo con los supuestos chollos

Si parece demasiado bueno para ser verdad, por lo general lo será. Ha de tener cuidado con las inversiones altamente especulativas y no seguir al rebaño e invertir sólo porque otras personas lo hacen. Por ejemplo, muchos inversores se sintieron atraídos por la moneda digital Bitcoin en la segunda mitad de 2017, a medida que su precio subió, sólo para ver reducir su valor a la mitad en un mes.

6) Nunca invierta en nada que no comprenda



Recuerde que le ha costado mucho ganar el dinero, por lo que antes de confiarlo a un vehículo de inversión debe tomarse tiempo para investigar a fondo hasta que logre entender lo que implica y cuáles son los posibles riesgos. Los fondos, por ejemplo, publican un Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) que explica las características y costes del fondo.

7) Comisiones y otros costes

Puesto que afectarán a sus retornos, es importante tenerlos en cuenta a la hora de elegir su inversión.

8) Reinvertir las ganancias



Si no las necesita inmediatamente, puede considerar reinvertir sus ganancias, lo que potencialmente hará crecer el valor de sus rendimientos. Las ganancias se reinvierten automáticamente en los fondos de capitalización o acumulación.

9) Adelantarse al mercado

La inversión ideal debería ser aquella en que se compra un valor justo antes de que su precio aumente y vender antes de que descienda. Sin embargo, nadie sabe realmente cómo se van a mover los mercados de valores, por lo que no debe intentar adelantarse al mercado.

10) Revise su cartera

Aunque no resulta conveniente reajustar la cartera con frecuencia, tampoco debe olvidarse de los activos que incluye.Es posible que sea necesario reajustar su cartera (acciones, bonos, efectivo o inmobiliario) de vez en cuando.