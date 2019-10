Piñera firma el decreto que levanta el estado de excepción en Chile a partir de medianoche

El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha firmado este domingo los decretos que suponen el levantamiento del estado de excepción en todo Chile a partir de las 0.00 horas de este lunes, 28 de octubre, impuesto tras las intensas protestas y disturbios que han sacudido el país en los últimos días.

"Con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la normalidad institucional, el presidente de la República ha firmado los decretos requeridos", ha explicado la Presidencia chilena en un comunicado.

La medida supone un paso más hacia la normalización después de que se levantaran los toques de queda impuestos en varias ciudades del país. El estado de excepción fue decretado el 18 de octubre cuando, después de las manifestaciones, se desencadenaron saqueos y ataques incendiarios en Santiago y otros lugares.

Sin embargo, tras la masiva manifestación del pasado viernes en Santiago, en la que participaron un millón de personas de forma pacífica, Piñera anunció que había escuchado el mensaje y pidió la renuncia a su Gabinete en pleno, lo que ha sido considerado una victoria por parte de los manifestantes.

Continúan las movilizaciones

Mientras, continúan las movilizaciones con un marcado carácter pacífico y destacan el concurrido acto en el parque O'Higgins de Santiago o la multitudinaria marcha entre Viña del Mar y su ciudad hermana, Valparaíso.

Este mismo domingo voces de la oposición, como la del presidente del Senado, Jaime Quintana (Partido por la Democracia, PPD), han defendido la necesidad de un proceso constituyente para cerrar la crisis social. "No veo otra salida que no sea iniciar un proceso ahora de nueva Constitución y no dejárselo pendiente al gobierno siguiente", ha apuntado Quintana en una entrevista con Radio Cooperativa.

Quintana respalda así al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (Partido Demócrata Cristiano, PDC), y al ex presidente de la cámara alta Carlos Montes (Partido Socialista), quien incluso confirmó que su partido propondrá decidir si se cambia la Carta Magna mediante un plebiscito.

Según Quintana, "cualquier presidente quisiera pasar a la historia firmando una nueva Constitución". "Bueno, este presidente tiene una oportunidad y va a depender de él si le hace unos retoques al modelo o bien recoge esta demanda ciudadana que se ha expresado con tanta claridad", ha argumentado.

Mientras, la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola ha anunciado que cuentan ya con nueve firmas disponibles para presentar una acusación constitucional contra Piñera. "El PC tiene sus nueve firmas disponibles para la #AcusacionConstitucional a @sebastianpinera, estamos redactando nuestros argumentos y fundamentos. Para nosotros es un imperativo ético, no dejaremos pasar las violaciones a los Derechos Humanos, tal como lo grita la gente en las calles", ha apuntado en su cuenta de Twitter.

Otro diputado comunista, Daniel Núñez, ha explicado en redes sociales que "el fundamento de la acusación constitucional es muy sencillo: cuando Piñera saca a los militares a las calles armados con fusiles de guerra y ordena disparar a civiles desarmados infringió su deber constitucional de resguardar la vida de tod@s l@s ciudadan@s. Así de simple!!!!!". "Los diputad@s comunistas presentaremos en los próximos días la acusación constitucional contra Piñera. Es responsable de la brutal represión y la muerte por militares de civiles desarmados. No a la impunidad", ha remachado.

Este domingo se ha publicado una encuesta en la que la aprobación de Piñera cae hasta un mínimo histórico del 14%. Además, el rechazo popular al mandatario se ha disparado hasta el 78%, también un récord desde el final de la dictadura. Las entrevistas del estudio de Cadem se realizaron entre el jueves y el viernes, justo antes de la marcha del millón de personas que ha forzado a Piñera a prometer cambios.