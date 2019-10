Rosell (Podemos) lamenta que Sánchez haya preferido escuchar antes a las élites que a sus votantes

Durante un 'Encuentro con la gente' en Las Palmas de Gran Canaria que contó con la participación del candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la aspirante agregó que "ya saben que Sánchez dice que ustedes han votado mal".

"Que tenían que haber sacado más escaños para el PSOE -agregó- porque así pueden prometer en campaña lo que luego no van a hacer, como no subir el impuesto a las grandes fortunas, ni actualizar la subida de las pensiones, ni derogar la ley mordaza, ni el impuesto de la banca".

Por ello, entendió que a lo mejor los que cambian de voto son los socialistas que quieren un gobierno progresista y que se fiaron del PSOE porque no querían que llegara la "derecha franquista" pero, dijo, Sánchez escuchó a las élites decir 'con Podemos no'.

"Vamos a decidir quién gobierna -dijo- y para quién se gobierna. Ellos gobiernan para las grandes empresas, como Volkswagen, de donde cobra José Manuel Soria".

Rosell observó que Podemos ha demostrado que quiere gobernar para la mayoría social y para la gente que quiere cuidar la naturaleza, la que quiere sanidad, educación o medios para investigar.

Finalmente, resaltó "victorias colectivas" como la sentencia al juez Alba. "En septiembre de 2019, el TSJC ha condenado al juez Alba a 6 años y medio de prisión y con pérdida del cargo de ostenta. No les va a volver a juzgar a ustedes, es una victoria colectiva", insistió.

PITA: "NI UN PASO ATRÁS"

Mientras, la número 2 por la misma provincia, Meri Pita, ha destacado la figura de Iglesias, "el mejor candidato con diferente", y ha hecho especial hincapié en que el verdadero imprescindible es "el pueblo".

"Aquí estamos en otro proceso electoral, nuestra gente nos pregunta qué está pasando, y lo que pasa es que los grandes poderes económicos del país con el bipartidismo no nos quieren. Nos disparan a ver si caemos. Mentira tras mentira", dijo.

Pita resaltó que Podemos no ha dejado de pelear en ningún momento para que hubiera un gobierno de progreso, añadiendo que no hay que dar "ni un paso atrás" y que seguirán "trabajando y luchando" hasta llegar al Gobierno y ponerlo al servicio del pueblo.

RODRÍGUEZ DICE QUE PODEMOS ES EL ÚNICO QUE CUMPLE

El candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha dicho que si alguien miente una vez lo hará siempre, y que ese es el motivo por el que nunca ha votado al PSOE.

Asimismo, entendió que Unidas Podemos hace después de las elecciones lo que antes de los comicios dijo que haría. "Y eso -aseveró-. No lo hace nadie".

"Pero con esto no vale. No me gustan los paternalismos ni la gente que echa balones fuera. Esto no va de partidos, esto va de herramientas colectivas, y creo que nosotros como una de ellas pero el motor es la sociedad civil organizada", apuntó.

SANTANA ASEGURA QUE PODEMOS ES NECESARIO EN EL GOBIERNO CANARIO

Mientras, la secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, se ha preguntado el motivo por el que España no tiene hoy un gobierno del cambio, entendiendo que en Canarias se ha pasado de un gobierno de "corrupción, paro y pobreza" a un nuevo ejecutivo que trabaja para revertir la situación.

"Por eso hemos destinado el dinero del Macromuelle de Agaete, que nadie quería, a Sanidad y a Educación", para incidir en que si no estuviera Podemos en el Gobierno canario, el PSOE actuaría de otra forma. "Para que se vuelvan un poquito progresistas -matizó- es importante que alguien le susurre al oído lo que dicen los colectivos".