Sánchez critica las soluciones que proponen Casado, Rivera y Abascal en Cataluña: "Ese apoyo mejor que no lo den"

"Si este es el apoyo que nos quieren dar mejor que no nos lo den. Si Rajoy fue una fábrica de hacer independentistas en Cataluña, estos tres son una factoría de independentistas", ha señalado este domingo Sánchez durante un acto del PSOE en A Coruña.

En concreto, el líder socialista ha asegurado que Rivera "soluciona cualquier problema" con el 155; que Casado hizo "algo peor" al decir que una legislación penitenciaria como la de Cataluña "es propia de narcoestados o de dictaduras"; y que Abacal "les gana a todos" al pedir el Estado de Excepción para arreglar el problema.

Por ello, ha destacado que Carles Puigdemont y Quim Torra "se frotan las manos con estos tres al frente del Gobierno". "El independentismo dice que ellos son Cataluña, pero afortunadamente es mucho más grande. La ultraderecha dice que España es suya y sólo suya, pero afortunadamente España es mucho más grande", ha sentenciado.

Sobre la solución al conflicto catalán, Sánchez ha subrayado que "siempre" dirán lo mismo, "primero ley y luego diálogo", porque, en su opinión, "no puede haber diálogo fuera de la ley". Así, ha añadido que hay un "problema democrático" porque los independentistas "no respetan la ley", aunque la sociedad catalana "ha dicho 20 veces que no quiere la independencia".