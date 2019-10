Blas Ruiz Grau retrata a "los peores monstruos" en 'Asesinos en serio': "El psicópata nace y se hace"

Así lo ha aseverado el autor, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la presentación de la obra, que publica Oberon. El germen de este volumen se encuentra en el deseo del novelista -autor de títulos como 'No mentirás'- de crear un personaje para una próxima historia, un psicópata terrorífico.

Eso, y su voluntad de llevar la novela "al máximo punto de realidad", le llevó a iniciar una investigación sobre asesinos en serio, en la que ha contado con la colaboración de forenses, policías y guardias civiles."En este proceso, -relata- he aprendido que, aunque pensaba que el psicópata era algo que construía la sociedad, me he dado cuenta que también nace. Tienen una predisposición en el cerebro al mal. El psicópata tanto nace como se hace".

Por las páginas de 'Asesinos en serio' pasan nombres tristemente legendarios, como Charles Manson, Zodiac o Edmund Kemper, pero también otros menos conocidos. El autor confiesa que el caso que más le ha impresionado es el de Miyuki Ishikawa, una matrona que mataba a niños alegando que contribuía a la economía del país. "No hay peor crimen", asegura Ruiz Grau.

PRÓXIMA NOVELA

El escritor asegura que, gracias a 'Asesinos en serio' ha conseguido su propósito: su próxima novela, que saldrá a principios del próximo año, tendrá un personaje "que dará mucho miedo". "Va a sorprender mucho por la crudeza de una ficción llevada al extremo", adelanta.

Blas Ruiz Grau afirma que, como se suele decir, "siempre la realidad supera a la ficción". "Me voy a tatuar esa frase", concluye.