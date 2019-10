La coalición NC-CC-PNC resalta la importancia de ser "determinantes" en Madrid tras las elecciones

Durante un acto celebrado en Gran Canaria, los números uno y dos al Congreso por Las Palmas, Pedro Quevedo (NC) y María Fernández (CC), respectivamente, manifestaron que vuelven a ser decisivos las islas pondrán volver a "avanzar".

Se refirieron entonces a las "históricas" conquistas y derechos logrados en 2017 y 2018, incluido el nuevo Estatuto de Autonomía y el actualizado Régimen Económico y Fiscal (REF).

Ambos valoraron la capacidad de las tres organizaciones políticas nacionalistas para dejar a un lado las "diferencias para enfatizar lo que nos une y poner por encima de todo a Canarias".

QUEVEDO: ROMPER CON EL BLOQUEO EN ESPAÑA

Tras denunciar que esta nueva convocatoria electoral, siete meses después de los anteriores comicios, se produce por la "incompetencia, el personalismo y el electoralismo de la totalidad" de los dirigentes de los grandes partidos centralistas; Quevedo advirtió de que "tenemos la oportunidad de ser imprescindibles" en Madrid y "romper" el bloqueo político en España.

Mientras, Fernández observó que todas las encuestas indican que se puede elegir al presidente del Gobierno estatal por dos o tres votos para insistir, con contundencia, que es el momento para que los nacionalistas canarios "seamos determinantes".

"Si lo somos -continuó- Canarias tendrá una financiación justa, lo que nos corresponde en infraestructuras hidráulicas y turísticas, para el sector primario y un sistema de pensiones digno, entre otros".

Para Fernández, NC-CC-PNC "somos los únicos que ponemos en primer lugar la agenda canaria, y eso la gente lo tiene que tener claro", mientras Quevedo señaló que "tenemos claro que hemos logrado conquistas históricas y derechos" en 2017 y 2018, incluidos el nuevo Estatuto de Autonomía y el actualizado REF, "por ser decisivos" en el Congreso de los Diputados.

"No vamos a retroceder ni un milímetro en la defensa de Canarias porque no son privilegios sino derechos de nuestra tierra, con los que no ha cumplido antes nadie porque carecíamos de fuerza suficiente para imponernos", enfatizó Quevedo.