Valerio ve a la economía de plataformas como "uno de los temas que regular" en un Estatuto de Trabajadores "del S.XXI"

Así lo ha señalado este sábado en Segovia, donde ha clausurado el XX Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas-Asnala, en el que ha reconocido la "polémica" respecto a si los trabajadores de estas plataformas son autónomos o no.

En este sentido, ha recordado que varias sentencias judiciales los han reconocido como trabajadores por cuenta ajena, si bien algunas sí los han señalado como autónomos o autónomos económicamente dependientes, por lo que se trata de un asunto que "regular claramente" en ese futuro Estatuto de los Trabajadores por el que ha abogado.

"Yo tengo más tendencia a pensar que la inmensa mayoría de estas personas son trabajadores por cuenta ajena, más allá de que haya una plataforma que les da el encargo", ha confesado Valerio, quien ha lamentado que en muchos casos, cuando estos trabajadores no aceptan los encargos de la plataforma, que llegan "sin aviso" para permitir una planificación de jornada, "el algoritmo los va poniendo a la cola y se encuentran cada vez con menos tarea".

Precisamente sobre la jornada laboral se ha referido la ministra en funciones al registro de jornada impuesto a las empresas, respecto a lo que ha señalado que "todavía no hay una evaluación formal" de su cumplimiento, aunque ha advertido de que "la inspección está actuando".

No obstante, sí ha aludido a los datos de la Encuesta de Población Activa conocidos esta semana que recogían una bajada en el número de horas extraordinarias, algo que podría deberse, según ha sugerido, a que las empresas "se están ya autoregulando".

"No se pueden seguir haciendo horas extraordinarias que luego no se pagan o no se compensan", ha aseverado Magdalena Valerio, quien ha apuntado a continuación que "había que poner orden".