Miguel Torres, sobre su relación con Paula Echevarría: "Si estoy con ella, no veo fútbol"

El exfutbolista Miguel Torres se ha sincerado en una entrevista radiofónica sobre su nueva vida en Madrid y su mediática relación con la actriz Paula Echevarría, así como sobre su retirada del fútbol profesional este pasado verano.

"Lo dejé en el momento oportuno, no me arrepiento", indicó este jueves al periodista Juanma Castaño en el programa El Partidazo de COPE. Aunque le quedaba un año de contrato, Torres ha reconocido que la cabeza le pedía "parar". "La situación del Málaga no era buena, sentía que tenía que cerrar un ciclo y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del club", ha agregado.

Para Miguel Torres, "en la vida hay cosas más importantes que el fútbol", y entre estas prioridades se encuentra Paula Echevarría. "Si estoy con mi pareja, no veo fútbol, aprovecho para estar con ella", ha asegurado.

Respecto a su nueva etapa en Madrid junto a la actriz, ha reconocido que lo lleva bien, a pesar de que estar en el foco de la prensa del corazón: "Sé que muchos miran a mi vida, pero lo llevo bien. Hay gente en la puerta de casa todos los días y siento que es complicado que tenga privacidad en mi vida, pero sé que todo tiene un precio y que todo se vende. Al final es parte de la sociedad que hemos creado. Pueden decir que es un peaje alto, pero yo soy muy feliz en mi vida y no cambiaría nada ahora mismo. Estoy probablemente en la mejor etapa de mi vida", ha afirmado.

Torres ha contado además cómo ha cambiado su vida: "Ahora es muy ordenada. Me levanto a la misma hora que cuando tenía que entrenar o incluso antes. Como mucho mejor y hago deporte todos los días. Además practico deportes que antes no podía hacer como el pádel, la bici... También me gustaría probar con el esquí. Me acuesto pronto, sobre las once y media y suelo ver una serie o una película. A mí ahora lo que me enriquece es disfrutar de mis amigos, de mi familia, de mi pareja... de un día a día en Madrid que llevaba tiempo apeteciéndome porque me he tirado seis años viviendo fuera de Madrid".

A diferencia de Paula Echevarría, toda una influencer consolidada en Instagram, Miguel Torres decidió quitarse de las redes sociales. "No me aportaban nada. Era para mostrar la cercanía con la afición, pero llega un punto en que todo se juzga, no sé si por envidia o porque no gusta, y esa cercanía se pierde".

Por último, ha desvelado que una de sus aficiones ahora es la cocina. "Cocino mucho en casa. Además, soy amigo del chef Paco Roncero y ahora voy a empezar a dar clases de cocina con él todas las mañanas", ha afirmado, lo que ha hecho levantar las sospechas de que pueda concursar en futuras ediciones de MasterChef Celebrity. "No es mi idea ahora mismo", ha zanjado.