Mercedes Martín pide a los empresarios que no releguen al capital humano, "fundamental" en las empresas

Martín ha destacado la importancia de los empresarios para la generación de empleo y para el mantenimiento de la población y ha reivindicado "el papel de los trabajadores en el éxito de las empresas", para recomendar que "no se relegue al elemento fundamental de cualquier negocio, el capital humano".

La delegada ha subrayado la "importancia de los empresarios para la generación de empleo" y de los puestos de trabajo para "el asentamiento de la población, en una provincia, en una comunidad autónoma, que tiene que afrontar su principal problema, el reto demográfico, con la colaboración de todos".

También ha dicho que las empresas que forman Confae, la patronal abulense, "nunca han perdido de vista su componente social", tienen alma" y están "apegadas a la tierra y con vocación de colaborar en el desarrollo de una provincia que tendrá futuro si sabe sobreponerse a este gravísimo problema de la despoblación".

"El Gobierno no crea empresas, no es su papel", ha señalado Martín, "pero sí debe apoyar a los que lo hacen y los empresarios abulenses deben saber que no están solos y que hay líneas de ayudas que tienen en cuenta las especiales condiciones de territorios" como éste.

Por su parte el consejero de Empleo, Germán Barrios, ha señalado la necesidad de crear "un entorno agradable" con "menor carga fiscal y administrativa" para los empresarios desde las competencias de la Junta, como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Transmisiones "para que cuenten con mayor renta disponible".

Barrios ha subrayado que los empresarios son los que "arriesgan su dinero, ponen su esfuerzo y su trabajo" y son los que "crean riqueza y crean empleo", por lo que "de ahí vienen las buenas políticas sociales".

Por otra parte, el consejero ha manifestado que siguen trabajando para elaborar "un plan de fomento industrial" para la provincia de Ávila, que se una al Plan Industrial de Nissan, para el que ya han mantenido dos reuniones con las instituciones.