UGT lamenta el "parche" de la Junta en comedores y espera que no alargue tiempos para que empleados "queden fuera"

Así lo ha indicado a los periodistas la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSCM), Elvira Ramírez, durante la concentración que empleadas de la firma han realizado este viernes en la plaza de Santa María, coincidiendo con la visita del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, al Ayuntamiento de la capital.

En su opinión, la creación de aulas de espera de dos a cuatro de la tarde para facilitar la conciliación es un "parche" y "no atiende a las necesidades de todos los colectivos" afectados por la suspensión del comedor en 37 colegios de 25 municipios desde el pasado 15 de octubre.

De este modo, no responde a las necesidades de las familias y los alumnos, punto en el que se ha detenido especialmente en los en torno a 245 niños de familias sin recursos, "en riesgo de exclusión social", para los que ésta era prácticamente la única comida adecuada que hacían al día.

"Deja fuera a uno como son los trabajadores del servicio de comedores. Por ahora, ninguna solución con respecto a ellos, 125 familias que también tienen sus derechos desde hace muchos años", ha comentado no sin añadir que "están acudiendo a sus puestos porque siguen siendo trabajadores de la empresa, del servicio".

Ramírez, que ha recordado que UGT es el sindicato mayoritario en la empresa, ha afirmado que tanto la Ley de Contratación de Servicios Públicos como el convenio colectivo de aplicación "recoge la subrogación (de la plantilla) en los servicios de comedor".

Por ello, ante iniciativas de ayuntamientos como Torres o Alcalá la Rea para habilitarlo hasta la restitución por parte de la Junta, ha considerado que es "un tema peliagudo" que se debe "estudiar jurídicamente".

En este sentido, la secretaria general de la FeSCM ha defendido que "si el servicio tiene las condiciones de comedor escolar, los trabajadores son los del servicio de comedor escolar" y "da igual quién lo dé".

Además, ha confiado en que "la Junta no provoque situaciones de espera". "Situaciones de alargar los tiempos con alguna intención de provocar eres en la empresa para que se extinga esa relación laboral con el servicio y los trabajadores queden fuera", ha explicado.

ALTURA

Así las cosas, ha reclamado que la acción del Gobierno andaluz esté "a la altura de las circunstancias", ya que "ahora mismo no lo está siendo". Al hilo, ha apuntado que "igual debería tener más talante y ser más negociadora".

"No es mi intención defender a la empresa ni mucho menos (...) pero sí que no se olvide que en Jaén tenemos una empresa que tiene unas cocinas preparadas como la ley dice, la única de Andalucía; no tienen que alquilarlas, tiene los trabajadores y que nadie se ha puesto en contacto de la Junta con la empresa para decir a ver cómo podemos solucionarlo para que esto sea más rápido", ha manifestado.

En esta línea, ha agregado que los datos que UGT maneja sobre la deuda de Royal Menú "no son 300.000 euros", como se ha indicado desde la Junta, sino "aproximadamente 100.000 euros entre nóminas y Seguridad Social".

Ha precisado que a la plantilla de comedores se le debe "septiembre y todo esto de octubre", mientras que se adeuda tres meses al personal de cocina, formado por otras 30 personas al margen de las 125 y que no serían subrrogables.

Ramírez, por otro lado, ha explicado que "la Junta debe dinero a la empresa", ya que ésta no ha podido facturar el último periodo hasta que la administración publicó la semana pasada las bonificaciones. "Esas facturas de septiembre, octubre no están abonadas porque no había publicado las bonificaciones de las familias, por lo que Royal menú no podía emitir esas facturas hasta saber qué cantidad debía facturarle", ha apostillado.