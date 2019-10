Veïns del Departament de Manises arrepleguen prop de 1.200 firmes contra "les retallades" de pediatres

Per la seua banda, des de la gerència de l'Hospital de Manises han explicat a Europa Press que "no hi ha hagut retallades", sinó que s'ha produït "una reorganització" de recursos davant "la falta d'especialistes generalitzada" que hi ha en tota Espanya per a poder cobrir les nou vacants que tenen.

En la petició en internet, dirigida la Conselleria de Sanitat, es posa de manifest "les importants retallades" que la gestora ha realitzat en l'àrea de pediatria, en "no cobrir la plaça d'un o dos pediatres per centres de salut en poblacions com Quart de Poblet, Manises o Aldaia", la qual cosa suposa "demores en l'assignació de cites i una atenció de pitjor qualitat".

"Els xiquets de les poblacions que depenen de la gestió de Manises són igual d'importants que la resta i no mereixen les conseqüències d'aquestes retallades", assenyala l'escrit. Per açò, es demana que es restablisca el servici de pediatria amb el qual s'explicava fins ara i que en les urgències dels centre de salut "hi haja pediatres no solament els dissabtes al matí sinó sempre que estiga obert aquest servici".

Sobre este tema, des de l'Associació de Veïns del Barri de Crist Pepe Moreno ha explicat que encara que existeix un problema de falta de pediatres en tota la Comunitat Valenciana en aquest departament "s'agreuja" perquè la gestora de l'Hospital vol "pagar menys per més hores" de treball amb el que aquests especialistes prefereixen treballar en departaments de gestió directa.

Així, ha apuntat que l'Hospital de Manises ha comunicat al Centre de Salut del Barri, que, a partir del 30 d'octubre, van a desplaçar una pediatra a un altre centre, amb la qual cosa "tota la població de menors de 15 anys del barri hauran de ser atesos per una sola pediatra".

Sobre este tema, ha recalcat que és una decisió que "no pot adoptar" perquè "incompleix" el contracte subscrit per aquesta concessionària i la Generalitat Valenciana el 27-12-2006, que "l'obliga a mantindre durant la vigència del contracte, tots els llocs de treball en cada Centre Sanitari".

A més, ha assenyalat que un altre dels problemes afegits en aquest departament és que es "compleix rigorosament" el requisit de no cobrir les vacants amb professionals sense la titulació de pediatria.

Davant aquesta situació, ha apuntat que aquesta associació es va reunir amb el comissionat de Sanitat per a aquest departament, que li va informar que el problema prové de la falta de pediatres en tota la Comunitat.

Així mateix, es van entrevistar dilluns passat amb el secretària autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, que els va manifestar que hi havia contacte amb el comissionat perquè, amb l'aprovació d'Inspecció de Treball, es permetera la contractació de forma "extraordinària" a professionals encara que no tingueren aquesta titulació, ja siga metges generals o pediatres titulats fora d'Espanya amb experiència acreditada, fins que es resolga la situació.

Moreno ha assenyalat que els veïns estan "cabrejats" perquè "plou sobre mullat" ja que són moltes les queixes per "mala atenció" que presta la gestora per "inaguantables llestes d'espera, falta de professionals o vacants en vacacions sense cobrir".

A més, ha assenyalat que Crist és un barri d'Acció Preferent amb "una característiques i amb unes necessitats sanitàries i socials que una sola pediatra no podrà atendre" pel que confia que la plaça es cobrisca abans del dia 30 perquè la situació "no esclate".

Per la seua banda, des de la gerència de l'Hospital de Manises han explicat a Europa Press que "no hi ha hagut retallades", sinó que s'ha produït "una reorganització" davant "la falta d'especialistes generalitzada" que hi ha en tota Espanya per a poder cobrir les nou vacants que tenen.

De fet, han assenyalat que des del passat 8 d'octubre han publicat sense èxit una oferta de treball perquè, a més, ha recalcat que les contractacions s'han de formalitzar en "unes condicions que asseguren la continuïtat" d'assistència a la població.

En eixe sentit, han incidit que la falta de pediatres és "un problema general" no solament en tota la Comunitat Valenciana sinó també a Espanya com "alerten les pròpies societats científiques". Per açò, davant aquesta situació, "no han retallat gens ni llevat cap lloc", sinó que han hagut de "reorganitzar l'assistència sanitària" per a "passar alguns dels pediatres de centres més xiquets a més grans".

Finalment, han apuntat que el concurs de trasllats de la Conselleria de Sanitat ha agreujat la situació perquè ha provocat "un moviment de professionals que genera vacants".