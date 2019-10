Alcaldesa de Calp llama a Sánchez "profanador" tras la exhumación de Franco: "Eres lo peor que le ha pasado a España"

Sala, en un mensaje publicado este jueves en Facebook y que acumula más de 130 valoraciones -la mayoría de ellas positivas-, asegura: "Profanas tumbas, cometes sacrilegio, pero claro no eres consciente de ellos porque eres ateo".

Seguidamente, se refiere a los datos de la EPA, conocida ayer, y dice: "Acabamos de conocer los peores datos de desempleo desde 2012, pero claro a tí (sic) no te importa, no has tenido una empresa, no sabes lo que es subsistir pagando impuestos, hipotecas y sueldos. Acabas de sembrar tu propia memoria histórica".

La primera edil ya protagonizó una polémica en 2016 cuando, en otras manifestaciones en redes sociales, y hablando del franquismo afirmó: "No dictadura ni leches. Se vivía de maravilla".