Cs lleva a Fiscalía más documentación por el "incumplimiento de la normativa de análisis" de aguas en Pinedo

Giner ha recordado, a través de un comunicado, "los repetidos episodios de cierres de playas que sufrió València el pasado verano". "En verano la ciudad vivió una auténtica 'crisis del agua' abordada con la habitual falta de gestión y de responsabilidad de Ribó y su equipo de gobierno", ha criticado.

El portavoz 'naranja', quien ha hecho hincapié en que "la ley obliga a analizar las aguas de baño o aguas cercanas a aguas de baño, como es el caso del azarbe de Pinedo", ha recordado que, tras preguntar su grupo por el cierre de playas en Pinedo al Ciclo Integral del Agua, la respuesta obtenida fue que 'el RD 1341/2007 no es de aplicación a las aguas del azarbe dado que no son aguas de baño', "obviando deliberadamente que se encuentra a pocos metros de una zona frecuentada por bañistas".

"CONEXIÓN DIRECTA"

Sobre este asunto, Giner ha explicado que tras recibir esta contestación y poner toda la documentación en conocimiento de la Fiscalía, Ciudadanos ha tenido acceso a un expediente donde, tanto la Conselleria de Transición Ecológica, como del Ciclo Integral del Agua, confirman que "hay una conexión directa entre los alivios de aguas en Pinedo y la presencia de contaminación fecal en la Playa".

"Para nosotros la ley es clara y debe cumplirse y los hechos nos dan la razón: cuando la depuradora de Pinedo vierte aguas de forma descontrolada a su azarbe, la Playa de Pinedo se contamina de aguas fecales y se cierra", ha manifestado el portavoz municipal.

"Es una decisión política del alcalde el no reconocer e incumplir la ley. Las playas de València se contaminan por decisiones políticas, no porque los técnicos no estén haciendo su trabajo", ha criticado Giner, quien ha censurado que "para colmo, Ribó y el PSPV han decidido que desde el 15 de septiembre ya no se realicen análisis de la contaminación de nuestras playas".

Para concluir, Giner ha calificado de "vergonzoso" que Ribó "siga echando la culpa a pequeños municipios y a los pequeños agricultores del cierre de las playas de València cuando no cumple la normativa vigente ni asume su responsabilidad".