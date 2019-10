Dulceida asegura que va a "liarla gorda" en su 30º cumpleaños

El pasado día 23 de octubre, Aída Domènech abandonaba la veintena y cumplía 30 años. Dicho así parecería un cumpleaños más, pero tratándose de la influencer Dulceida esto no podía quedar así. Y, a tenor de sus palabras, no se va a quedar así.

Sus más de dos millones y medio de seguidores, que están viendo cómo estos días está subiendo contenido igualmente optimista y luminoso como suele ser su estilo y como si la edad no le hubiera afectado en absoluto, están expectantes.

Sobre todo a raíz de sus recientes palabras sobre el cambio de década que afronta, ya que sus fans saben que suele preparar grandes fiestas y aún no ha hecho nada para un acontecimiento tan importante.

Pero Dulceida ha hablado. Lo ha hecho en la presentación de su propia colección de moda para Primark, que coincidió con su cumple. Y allí se ha podido comprobar que no hay nada que temer: sus seguidores van a ser testigos de "una gorda".

"Afronto los 30 con mucha energía, con muchas ganas. Creo que es una edad muy importante, aunque la edad sea un número y sea lo que tú eres, yo estoy muy feliz", ha argumentado la influencer.

"Hay gente que se deprime pero yo no. A los 31 no sé", ha bromeado antes de dar la exclusiva cuando la periodista le preguntó sobre si ha preparado algo para tamaña efeméride.

"Sí, el fin de semana. He liado una gorda, ya veréis, es todo una sorpresa incluso para los asistentes", ha desvelado Dulceida, que no ha podido reprimir su ilusión por la fiesta que está por llegar.

Aunque cuando más se le han iluminado los ojos fue cuando ha hablado del increíble regalo que le ha hecho su mujer, Alba Paul. "Me regala una rosa y por cada rosa es un regalo. Creo que me ha dado ya unas 13 ó 14 rosas", ha comentado a mitad de jornada, esperando que llagase hasta las 30, aunque le haya preguntado y la respuesta de Paul haya sido "no te flipes".

Sin embargo, viendo la felicitación que le ha hecho en Instagram cualquiera no se fliparía. "¡30 años tiene mi amor! No diré nada que no intente decirte todos los días. Pero, primero que todo, bienvenida al 3, que te jode y lo sé, pero mejor que llegas difícil (ya no podrás reírte de míi creyéndote veinteañera)", comenzaba bromeando.

"Dejando huella año tras año por ahí por donde pasas, cumpliendo sueños y metas, retándote a mejorar cada día y consiguiéndolo. Yo, desde aquí, puedo decir que me siento orgullosa de ti, de quien eres, como eres y como creces", continuaba.

"Orgullosa de tener la suerte de que un día alguien tan como tú se enamorase de mí: buena, generosa, la mejor amiga, un bicho a ratos que me desquicia [risas], preciosa, un desastrito, pero con mucha mucha luz, la suerte de mi vida. Espero hacer que este día sea inmejorable. Te amo, pollito. ¡Felicidades!", finalizaba.