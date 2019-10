L'empleada a la qual van tirar pel frau de l'EMT, investigada

Celia Zafra portava 35 anys treballant en l'EMT de València, però va ser acomiadada de manera immediata el passat 27 de setembre després de presumptament ordenar huit transferències bancàries des del compte que l'empresa de transport tenia en CaixaBank a una altra del Bank of China a Hong Kong.

En total, quatre milions d'euros de diners públics enviats al país asiàtic entre el 3 i el 20 de setembre que no van respondre al pagament de serveis ni subministraments i que van infringir el protocol intern de l'EMT per a l'autorització de pagaments.

Els investigadors plantejen, no obstant això, com a principal hipòtesi que Zafra va ser víctima de la denominada estafa del CEO, ja que va rebre un fals correu electrònic d'un supòsit advocat en el qual se li ordenava fer una misteriosa operació que només el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, coneixia.

Ella li va donar total credibilitat. I això és el que haurà de defensar davant el jutge el 12 de novembre, dia en què el Jutjat d'Instrucció número 18 de València l'ha citada a declarar com investigada.

Ja la pròpia extreballadora –única, ara com ara, afectada per l'estafa– va explicar als serveis jurídics de l'EMT que va mantindre amb l'estafador –que es va identificar com Javier Parada– comunicacions via e-mail i per telèfon –van arribar a intercanviar 11 telefonades en 20 dies–.

Per part seua, l'Ajuntament es personarà en la causa perquè considera que sense “l'activitat” de l'empleada de l'EMT no s'haguera produït el frau, va explicar l'alcalde Joan Ribó, que va afegir que veu “absolutament normal” que haja sigut citada a declarar. A més, va revelar que des de l'EMT s'ha fet a CaixaBank “un requeriment perquè retorne els diners que estava custodiant”.

El jutge, una vegada vist l'ofici policial, ha manat que s'expedisca una comissió rogatòria a les autoritats judicials de Hong Kong per a esbrinar les dades d'identitat de les persones titulars i autoritzades del banc on s'enviava els diners suposadament defraudats.

També ha ordenat accions encaminades a esclarir la procedència del domini i de l'e-mail que va usar el presumpte estafador. I, entre altres coses, demana que es requerisca informació a la companyia i autoritats dels EUA perquè faciliten les dades sobre el titular i qui va registrar el domini i l'e-mail.

“Ha sigut induïda a col·laborar”

Un informe pericial de Telefónica de l'ordinador que utilitzava Zafra no ha “trobat proves” que fóra “conscient del frau” durant la seua interacció amb el presumpte estafador. “Ha sigut induïda a col·laborar mitjançant tècniques d'enginyeria social habituals en aquesta mena d'atacs”.