Bodegas Valdemar, Museo Villa Lucía, Bodegas Murua y Juan Carlos Sancha, Premios Best Of Bilbao-Rioja 2020

20M EP

Los Premios Best Of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2020 que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino_Great Wine Capitals Global Network han sido entregados este jueves en Bodegas Baigorri, en Samaniego (Rioja Alavesa). Los galardonados en esta XVII edición han sido Bodegas Valdemar y el Museo del Vino 'Villa Lucía', premio ex aequo; Bodegas Murua y Bodegas Juan Carlos Sancha.