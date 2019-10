Herbalife Gran Canaria valorará en Consejo de Administración si denuncia a HMK por "incumplir" el contrato de patrocinio

"El patrocinio era de un millón de euros y lo que se definía era que el 50% quedaría supeditado a que se pudiera cumplir una condición, que era que el Cabildo pudiera sacar un concurso público de acciones para la venta de acciones del club y que ellos fueran adjudicatarios, pero eran 500.000 euros de patrocinio", ha explicado en declaraciones a Deportes Cope Gran Canaria recogidas por Europa Press.

Moreno ha agregado que dicho acuerdo no se ha podido cumplir y que el club se ha quedado "colgado". "No tenemos ese patrocinio -continuó- y tendremos que tomar una decisión al respecto para ver cómo acometemos esta situación porque como presidente no me gustaría perder ese dinero".

Al ser cuestionado sobre si el Herbalife Gran Canaria tendría que denunciar a HMK para poder incluir esta partida en los presupuestos, señaló que se ha incluido porque se ha facturado pero que se ha dotado la provisión de ingresos que anula la misma, por lo que en las cuentas va a salir "neutro".

"No lo vamos a tener. Lo hemos contabilizado y lo hemos descontabilizado, lo que se llama deteriorado, que es que aparece tanto en ingresos como en gastos, con lo que no cuenta en los presupuestos pero tenemos un contrato de patrocinio que alguien ha incumplido y, por lo tanto, tendremos que tomar la decisión en el próximo consejo de administración de si denunciamos o no", añadió el presidente.

Al respecto, comentó que existe un acuerdo firmado con HMK y que el club ha hecho publicidad de la compañía. "Nosotros hemos cumplido la parte que nos tocaba -matizó- y no hemos recibido el dinero".

En cuanto al motivo por el que la empresa ha roto el acuerdo, Moreno indicó que lo que trasladan es que la situación generada a nivel político y de prensa sobre este asunto tras conocerse el interés en el club produjo un impacto dañino en su imagen.