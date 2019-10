Procés.- Marzà defèn una solució política i agrega: "No solucionem res tenint persones tancades a la presó"

Així s'ha pronunciat Marzà davant els mitjans davant la pregunta de si considera que els líders independentistes són presos polítics. Precisament el Bloc va aprovar aquest cap de setmana passat una resolució en la qual defenia l'amnistia per als líders del 'procés'. "Nosaltres hem fet la proposta que hem fet i la posició del Govern valencià és la que és", ha dit.

El conseller ha incidit que cal "seguir avançant i dialogant, fer que de veres les persones que es dediquen a la política puguen dialogar". Al seu juí, cal donar "una solució política a un tema que s'ha judicialitzat i que no ha solucionat res". Ara, ha apuntat, s'està "més lluny de la solució".

Per açò, ha incidit: "L'actual situació no ens porta a cap solució, hem de seguir avançant, és el que hem dit com a govern i el que seguim mantenint".