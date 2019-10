Ribó reitera su apoyo a Fuset y descarta su dimisión: "No es un caso de corrupción"

En este sentido, ha indicado que este "no es un caso de corrupción" y ha aludido al código ético de Compromís, coalición a la que él también pertenece. El primer edil se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir el acto de conmemoración del Día de la Policía Local, preguntado por la situación de Fuset tras su procesamiento.

"El otro día lo dije de una manera muy clara. No ha cambiado nada y, por supuesto, no ha cambiado mi posición", ha manifestado. Tras ello, ha expuesto, en alusión a la dimisión, que "el código ético de Compromís habla de casos de corrupción" y ha precisado que "este no es un caso de corrupción".

No obstante, ha afirmado que se trata de "un caso triste" que a los miembros del equipo de gobierno local y al Ayuntamiento "nos golpea mucho" y ha mostrado la voluntad de "tener las mejores relaciones" con la familia del fallecido.

Asimismo, el alcalde ha apuntado que en su coalición entiende que la "responsabilidad" de Pere Fuset "no es una responsabilidad significativa por la distancia respecto a todo el proceso".