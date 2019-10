El documental valencià 'Almost Ghosts' sobre la Ruta 66 arriba als cinemes espanyols

Sales comercials de Madrid, Barcelona i Alacant són les primeres ciutats triades a falta de confirmar el tancament de més dates on podrà veure's aquest homenatge als pobles fantasma de la carretera mare d'Amèrica, informen els responsables de la producció en un comunicat.

Dirigit per Ana Ramón Rubio, el llargmetratge ha permès rodar al llarg dels huit estats que formen part de la Ruta 66 per a abordar la història del canvi que va suposar per als habitants de la zona la construcció de vies interestatals dictades per Eisenhower en els anys 50.

Amb els testimoniatges de Lowell Davis, Angel Delgadillo i Harley Russell, el llargmetratge traça la seua línia argumental sobre l'ocorregut en els pobles que van patir l'abandó dels seus habitants i les conseqüències personals que cadascun d'ells va patir.

El projecte, de producció íntegrament valenciana, està dirigit per la cineasta Ana Ramón Rubio que acaba de fer-se amb el premi a Millor directora de llargmetratge nacional en la recent 28 edició del Festival de cinema de Madrid. Un premi atorgat per l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals (CIM).

'Almost Ghosts' va tindre la seua primera presentació pública en la 63 edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci) i des d'aleshores ha passat per nombrosos festivals nacionals i internacionals amb reconeixements com a Millor Documental en el Festival Internacional de Cinema d'Arizona i Millor Llargmetratge en el Festival de Cinema de Medi ambient Biosegura.

La seua primera preestrena va tindre lloc en set cinemes històrics nord-americans, situats al llarg del traçat de la icònica ruta. Almost Ghosts ha estat present en sales com el Pecos Theater de Nou Mèxic, (cinema més longeu de la Ruta 66) o la històrica Rodeo Cinema, un dels més emblemàtics de la ciutat d'Oklahoma, que va obrir les seues portes el 1924 amb projeccions de cinema mut i en l'actualitat és l'únic que ofereix cinema independent en les seues projeccions.