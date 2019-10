Confecomerç reitera su rechazo a Intu: "Si dicen que van a crear 5.000 empleos, destruirán 10.000 del pequeño comercio"

"Si dicen que van a crear 5.000 empleos de calidad más que dudosa y temporalidad bastante lamentable como suele ser habitual en este formato, seguro que van a destruir por lo menos 10.000 de los de calidad que existe y debe seguir existiendo", ha augurado Torres.

Así lo ha manifestado durante la presentación de la campaña 'Pequeño Comercio. Es tu turno', junto a la directora general de Comercio, Rosana Seguí, al ser preguntado por el proyecto, después de que el TSJCV haya anulado la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de octubre de 2016 que denegaba la propuesta inicial del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) 'Puerto Mediterráneo', y haya pedido al Gobierno valenciano un nuevo informe para que el proyecto comercial sea sostenible.

Para Torres, esta es una "vuelta a la casilla de salida", puesto que el tribunal no ha dicho "ni que sí ni que no", sino que señala que "no es válido todo lo que habían planteado y se ha de emitir un nuevo informe" pero tampoco no han dicho que se apruebe, ha puntualizado.

Asimismo, ha desvelado que los promotores del macrocentro comercial intentaron buscar el apoyo de Confecomerç pero les trasmitieron que no había "nada de qué hablar, más que tomar un café y poco más porque no tenemos nada en común", ha asegurado Torres.

El líder de la patronal del comercio autonómica ha querido dejar claro que no es que estén en contra de este proyecto en concreto, pero sí son contrarios a "todos aquellos proyectos que representan lo que representa este, porque todo lo que ellos generen de empleo nos lo van a destruir multiplicado por dos al tejido que nosotros representamos".

Al final, ha augurado, "la riqueza se repartirá entre unos pocos" porque, tal y como ha recodado, el capital es inglés, canadiense, y luxemburgués, y proviene de fondos de inversión que "no creo que se preocupen por proteger al comercio", ha apuntado. Además, "esta empresa que está vendiendo sus centros comerciales por toda España porque tiene una deuda superior a 5.000 millones y está vendiéndolos para poder disminuir la deuda", ha agregado.

"SATURACIÓN DESCOMUNAL"

Más allá de formatos, Torres también ha hecho hincapié en el hecho de que en la Comunitat Valenciana existe una "saturación descomunal" de superficie comercial, siendo la tercera región en España CCAA más metros cuadrados de superficie comercial y de aprobarse el proyecto de Intu Mediterrani, "pasaríamos a liderar tristemente este ranquing".

A su juicio, "no hay más que mirar otras comunidades", como Cataluña, que tiene la mitad de superficie comercial que la Comunitat Valenciana e históricamente han vendido mucho más.

Según Torres, este nuevo macrocentro comercial "no lo demanda nadie, no es necesario y no solo va a dañar al pequeño comercio, sino que va a dañar a las grandes superficies ya existentes, cuando muchas están ya medio cerradas que dan pena".

En definitiva, "si (Intu) es legal y no se puede hacer nada que se apruebe, pero como idea de negocio creemos que va a generar muchos más daños que beneficios", ha concluido.

En la misma línea, la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Rosana Seguí, ha admitido que aunque el proyecto de Intu representa "un modelo que socialmente no nos gusta", si finalmente "cumple todas las normas evidentemente se aceptará y se podrá construir".

Para Seguí, la sentencia del TSJCV devuelve el proyecto al "punto de partida" y en estos momentos la Generalitat está "estudiando qué hacer", ante el fallo y si recurrir o no la decisión del tribunal.

En todo caso, "si luego el centro Intu cumple toda la normativa, evidentemente tendrá su licencia para poder instalarse". "Otra cosa es que nos guste este modelo", ha puntualizado, puesto que la valenciana es "la tercera comunidad con más metros comerciales que existe en España y eso no beneficia ni al pequeño comercio ni a las grandes superficies que existen ahora", ha reflexionado.