PSOE, Podemos e IU respaldan reformar el reglamento para clarificar el uso del asturiano en la Junta General

La iniciativa surge tras el reciente impedimento a la consejera de Cultura, Política Llinguística y Turismo, Berta Piñán, de intervenir en asturiano para presentar su proyecto de gobierno en comisión parlamentaria, argumentando que su derecho de uso no estaba amparado por el reglamento, ya que solo hacía referencia explícita a los diputados.

En concreto, el vigente reglamento de la Junta indica que "en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, los Diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias".

La iniciativa de IU propone que "en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como cualquier otra persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano".

Al respecto, la portavoz de IU, Ángela Vallina, ha argumentado la necesidad de mayor concreción en el texto reglamentario, apelando al cumplimiento del Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Promoción del Asturiano. "Nuestro estatuto establece verdaderos principios y reglas de valor constitucional", ha apuntado en su intervención ante el pleno que se reconoce el asturiano como "lengua tradicional de Asturias".

Por ello, Vallina ha dicho que el debate de esta sesión "no va de oficialidad" de la llingua, sino del derecho de todos los asturianos, incluidos sus representantes institucionales, a emplear el asturiano en la Cámara.

Los diputados, dice la portavoz de IU, tienen "derecho a usuarlo y también a entenderlo", recordando que el asturiano es comprensible "sin dificultad para cualquier diputado medianamente alfabetizado". Así, ha advertido de que su formación no va a "consentir" que, tras años de uso habitual del asturiano en la Junta, se pretenda desde Vox, PP y Ciudadanos "retroceder en el uso oral y escrito" en el parlamento.

Por contra, el diputado de Vox, Ignacio Blanco, ha rechazado la proposición de IU afirmando que "la lengua materna de los asturianos es el español". Blanco, que se puso una 'montera picona' para su intervención ofreciendo otra al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha negado tener "complejo de inferioridad" por no defender "el bable/asturiano", al considerar que es algo que "nunca existió".

"Es una lengua que muchos no sabemos ni tenemos interés en conocerla", ha dicho Blanco sobre el asturiano, añadiendo que "lo que se habla en los pueblos no es el bable normalizado de señoritos".

Desde Foro, el diputado Pedro Leal ha lamentado que se pretende "fabricar" en el parlamento un debate que "no existe en la sociedad". "Los asturianos siempre hemos mantenido esa normal convivencia con nuestra lengua", ha aseverado, rechazando una iniciativa de reforma reglamentaria "inútil".

El parlamentario de Podemos Rafael Palacios intervino en asturiano y calificó de "vergüenza" el impedimento de expresarse en asturiano a la consejera de Cultura, Política Llinguística y Turismo en sede parlamentaria. "Queremos una Junta General que amplíe derechos, no que los recorte", ha asegurado, añadiendo que "no se trate de imponer" sino de que nadie sea "discriminado" por hablar en su lengua propia, ya sea asturiano, gallego-asturiano o castellano.

"Están diciendo que somos ciudadanos de segunda o que nuestra lengua sea de segunda", ha reprochado Palacios a los partidos contrarios a la propuesta, mencionando al difunto presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga (PP), como impulsor del gallego.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé se ha referido al informe de los servicios jurídicos para señalar que la reforma "no va a solucionar" una nueva situación de conflicto de derechos ya que, dice, prevalecerá el derecho de los diputados a entender lo que se expone en la Cámara.

Por eso, la formación naranja entiende que la iniciativa de IU es "interesada, partidaria y electoralista". "Mi grupo ha metido una iniciativa en esta cámara para que, si de verdad quieren regeneración, se apunten a una reforma integral de reglamento", ha añadido Fernández Bartolomé.

El PP, a través de su portavoz adjunto Pablo González, ha criticado la iniciativa por "frentista", considerando que hace un flaco favor al asturiano y a los ciudadanos del Principado. Se trata, para los 'populares', de una propuesta "inútil" que solo sirve para "dividir" a la sociedad. Por ello, González ha instado a IU a retirar una iniciativa que no tendrá "ningún efecto práctico".

Finalmente, la portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha reseñado que desde 1997 no hubo necesidad de hacer modificación alguna en el reglamento de la Cámara sobre el uso del asturiano en el parlamento autonómico. Incluso antes de esa fecha, dice, diputados y consejeros utilizaban el asturiano y "todos" se entendían sin que "nadie" protestase, "tampoco desde el PP". Así, recordó que los 'populares' gobernaban cuando se aprobó la Ley de Uso y Promoción.

Para la portavoz socialista, "la novedad es que alguien diga que no entiende el asturiano y no que una consejera lo use". De este modo, ha reprochado a Vox que pretenda "enrarecer el ambiente" y hacer "teatrillos", afeando a otras formaciones que hagan seguidismo de su "desprecio" a la cultura y la lengua asturiana.

"El reglamento no impide el uso del bable. La práctica parlamentaria a lo largo de estos años lo desmiente. Pero es cierto que se ha generado una confusión que esta modificación pretende solventar", ha explicado Carcedo, animando al PP a buscar consenso en el trámite de enmiendas para clarificar el uso del asturiano en la Junta General.