La segona DANA en un mes es retira sense ocasionar greus danys

Catalunya, Balears i diverses zones de la Comunitat Valenciana van ser les més afectades aquest dimarts per la segona gota freda en poc més d'un mes que afecta a la costa mediterrània. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va decretar al matí una única alerta roja (risc extrem) a Girona per pluges que van deixar fins a 180 litres per metre quadrat en 12 hores en zones de l'Empordà, Pirineu i prelitoral. Un avís menor, el taronja, es va mantindre a Barcelona, Lleida, Tarragona per acumulacions 150 l/m2 en 12 hores.

En la localitat tarragonina d'Amposta, això va obligar a anul·lar les classes de Primària a la vesprada i, a Cambrils, 9.000 persones es van quedar sense electricitat. Quant a l'arxipèlag balear, allí també es va registrar avís taronja per tempestes i, a Eivissa, un tornado va alçar del sòl una caseta d'obra en el municipi de Sant Antoni amb tres persones en el seu interior, que van resultar ferides –dues de caràcter lleu i una menys greu– i que van ser evacuades a l'hospital.

Així mateix, diverses carreteres de l'illa estaven, al tancament d'aquesta edició (23.00 h), tancades al trànsit per la caiguda d'arbres i l'autovia a l'aeroport, per inundació en el km 6. També a Castelló –única província de la C.Valenciana que va mantindre l'alerta taronja durant tot el dia malgrat que Alacant i València van començar el dia en groga– diversos camins i vials de Peníscola, Vinaròs i Benicarló van ser tallats de manera preventiva.

A més, en la localitat de Vinaròs es van suspendre les classes a partir de les 14.00 hores en centres públics i concertats i es van tancar totes les instal·lacions esportives municipals. Per a aquest dimecres, l’Aemet preveu que la DANA seguisca en el nord-est, afectant sobretot a Catalunya (Girona segueix en alerta roja; Barcelona, Lleida i Tarragona, en taronja) i a les Illes Balears.

Però també es desplaça a Cantàbria i Biscaia (País Basc), totes dues zones en risc important per pluges i fenòmens costaners. Astúries estarà en alerta groga, així com el nord d'Aragó i Castella i Lleó. La Comunitat es lliura de la pluja.