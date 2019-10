Educación activará una nueva estrategia de inclusión y un plan de choque contra el acoso escolar

La titular del departamento autonómico, Carmen Pomar, compareció ante el pleno parlamentario para rendir cuentas por el arranque del curso académico. Una intervención en la que ha reivindicado el sistema educativo gallego "como lo más inclusivo de España" y ha avanzado las medidas al amparo del plan 'EduInclusión 2020-2025', entre reproches de los grupos de la oposición por la falta de recursos para atención a la diversidad y de personal de apoyo para el alumnado con necesidades especiales.

La Xunta actualizará la normativa en este ámbito y buscará dar un impulso a la escolarización de alumnos con necesidades específicas en los centros ordinarios y a la especialización de la educación especial. Para ello, se desarrollará un plan formativo para especialista en atención a la diversidad, sobre todo cuidadores, y se reforzará la cultura inclusiva de la mano de los centros, las familias y entidades que trabajan en este campo.

La incorporación de un segundo orientador a los 20 centros de más alumnado o un premio a buenas prácticas inclusivas son algunas de las medidas al amparo de esta estrategia y Educación elaborará, a su vez, un plan de choque frente al acoso escolar, con formación específica para docentes en educación emocional y convivencia y programas orientados a la prevención de la violencia.

Pomar ha reivindicado que Galicia es la comunidad con mayor porcentaje de alumnos con necesidades especiales integrados en los centros, el 92,7 por ciento, y que los profesionales de atención a la diversidad han pasado de 2.700 a más de 3.500 en la última década.

CURSO MARCADO POR OBRAS

A pesar de ello y de que ha destacado la "normalidad" del arranque del curso, la titular de Educación ha reconocido las dificultades provocadas por las obras en el inicio de la actividad lectiva y la "inquietud" de las familias, algunas llegando a no enviar a sus hijos a clase, aunque ha reducido las incidencias a menos de media docena de casos.

Pomar ha defendido, no obstante, la urgencia de estas actuaciones, 54 grandes obras y otras 200 mas pequeñas por un importe total de 56 millones de euros. En este sentido, ha reprochado al gobierno central el retraso en la autorizado para invertir los fondos supéravit y que ha influido en el retraso de algunas obras, un "riesgo" del que ya había advertido en el mes de abril.

La titular de Educación también ha repasado las grandes cifras del sistema educativo, con una enseñanza plurilingüe que llega ya a 110.000 alumnos (casi el 32%), la llegada de Edixgal (integración de las TIC) a 347 centros y 27.000 alumnos o el fomento de las competencias STEM, además de los más de 700 centros que participan en el Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares.

ESTRATEGIA DE FP

Entre las novedades para el nuevo curso, Pomar ha mencionado la incorporación a los contratos programa de las líneas 'CON-VIVE' e 'INCLUE-T', orientadas a la atención especifica y a la convivencia.

La titular de Educación también ha avanzado algunos resultados de la macroencuesta de convivencia con datos de 2019, en la que se ha incrementado el índice de satisfacción de familias, alumnado y profesorado con su centro educativo, cifras que animan "a seguir avanzando", ha insistido.

Asimismo, ha anunciado que este curso presentará la Estratexia Galega de FP 2020-2030, con medidas de FP dual, internacionalización, mayor implicación del tejido empresarial y atención a los nuevos perfiles profesionales. En este campo, ha destacado que la FP alcanza ya los 52.762 alumnos y la oferta Dual se ha incrementado en casi un 60 por ciento.

"LA VENDA ANTES DE LA HERIDA"

La oposición en bloque ha coincidido en tres premisas para criticar la gestión de la Consellería de Educación en el arranque del curso: la problemática con las obras, la falta de recursos y personal de atención a la diversidad y la ausencia de diálogo con la comunidad educativa.

Paula Vázquez Verao, desde el Grupo Mixto, ha insistido en el "fracaso global" de la planificación de la Consellería, con necesidades educativas sin cubrir y "falta de diálogo" con los centros que ha generado problemas en el arranque de las aulas, y que desde la Xunta "han negado" durante los días de inicio del curso.

La diputada ha insistido, sobre todo, en materia de inclusión, que este curso ha sido "especialmente sangrante", y la "constante pérdida" de servicios en el rural, mientras los profesores se enfrentan a itinerancias, materias de las que no son especialistas y falta de recursos.

Olalla Rodil (BNG) ha ironizado con que Pomar se ponga "la venda antes de la herida" con las obras, "uno de los puntos calientes del inicio del curso", y ha reprochado que se relegue a una "incidencia puntual" a pesar de que hubo "menores de edad, niños y profesores" que han sufrido "la falta de planificación y de previsión".

"No puede ser que la Xunta no tenga un plan B", ha señalado, sobre todo ante los problemas "estructurales" que arrastra el sistema educativo por el profesorado perdido durante la crisis y las críticas y protestas de la comunidad educativa, que la Xunta ciñe a "fake news". Junto a todo ello, ha añadido, la Consellería parece que "no tiene nada que decir" ante la "desgalleguización" de la enseñanza, plasmada en los últimos datos del IGE.

"PRECARIZACIÓN" DEL SISTEMA

Por su parte, Luca Chao, del Grupo Común da Esquerda, ha acusado a la Xunta de "discriminar de manera sistemática" con la atención a la diversidad, a través de una lógica "asistencialista totalmente equivocada" y basada en la reacción ante problemas determinados en lugar de en la dotación de recursos para evitarlos.

Entre otras cuestiones, ha reprochado la "precarización y privatización" del sistema, con la cada vez mayor penetración de empresas privadas en la enseñanza pública, mientras las familias denuncian la falta de profesionales de atención a la diversidad.

Luis Álvarez, del grupo socialista, ha criticado la "negación de la existencia de problemas" en la que está instalada la Xunta, así como la "aversión de la participación" en la planificación de las políticas, como el Consello Escolar o el Consello da Convivencia, que no se reúne desde junio.

El diputado socialista ha advertido, además, que a pesar de que los problemas de convivencia "se resuelvan", la falta de criterio "es la negativa" inicial a dar los recursos de atención a la diversidad, algo que lleva a que la situación "empeore", sobre todo por la falta de profesionales de AL y PT.

IMAGEN CAÓTICA

Por su parte, la diputada popular María Ángeles Antón Vilasánchez ha ironizado con que los grupos "persistan" en sacar los casos "puntuales" y problemas "para dar una imagen caótica" del sistema educativo, y que hagan "oídos sordos" ante las mejoras del sistema, como acreditan medidas como la gratuidad solidaria de libros de texto y el incremento de competencias en inglés y de los datos de inclusión.