Atupa presenta aquest dissabte a València 'Foríssima', el seu nou disc en forma de "carta de comiat"

'Foríssima' inclou gèneres com el rap, el dancehall i el trap i porta col·laboracions amb Antwan i Noche de Saudade Sauce, Pa Lao d'Orxata i Héctor Peropadre d'Aspencat, i el grup ho presentarà tant a València com a Barcelona (el dijous 31 en la Sala Apolo), ha informat la promotora en un comunicat. A València es pujaran també a l'escenari Émbolo i Santa Salut.

Davant aquest "punt d'inflexió" que suposa l'àlbum, els Atupa "han decidit riure's". "Arrere queden més de cinc anys de carrera carregats de bons moments i la certesa que l'escena musical del País Valencià afortunadament ha canviat molt respecte quan van començar. Segur que alguna cosa tenen a veure", ha indicat.

Després d'aquest lustre formant part de la indústria musical valenciana el grup "analitza la seua història i les diferències que hi ha a l'escena actual". Així, "no volen rendir comptes amb ningú, sinó parlar de la seua evolució com a persones que breguen amb els problemes diaris i amb les relacions humanes", han assenyalat des de la promotora.

En el disc, els ritmes africans i llatins "s'obrin camí entre els ritmes urbans habituals d'Atupa i l'edició de veus pren un lloc clau a algunes de les cançons". El disc està produït íntegrament per Saudade Sauce, col·lectiu del qual és membre Noche (el DJ d'Atupa).