El desfibril·lador dels jutjats de València no tenia les piles recomanades ni contracte de manteniment des del 2016

L'últim contracte de manteniment de l'aparell es va firmar eixe any, és a dir, al 2016, moment en el qual es va fixar la pròxima revisió al novembre del 2019. Al maig del 2018 es va alertar a la Direcció de Justícia que s'havia d'actualitzar el mateix però no es va fer en aprovar-se un pla de manteniment de seus judicials per set milions d'euros.

Aquest nou pla va deixar fora l'assumpte dels desfibril·ladors, però aquest punt no es coneixia, segons apunten fonts de la Conselleria de Justícia, fins que va tindre lloc la passada setmana l'incident amb l'home difunt en la Ciutat de la Justícia.

D'aquesta forma, des de la conselleria atribueixen a l'exdirectora de Justícia Verónica López qualsevol tipus de responsabilitat política, si és que haguera d'haver-la, sobre les fallades en el desfibril·lador. És més, adverteixen que si haguera d'haver-hi cessaments, el seu seria segur.

L'alerta per les fallades en el desfibril·lador va saltar a la llum pública dijous passat, quan un home que anava a ser jutjat en l'Audiència de València per drogues va patir una parada cardiorrespiratòria i, en el moment d'usar l'aparell, s'indicava que no hi havia bateria.

L'home, insisteixen des de conselleria, va estar en tot moment assistit per personal mèdic -primer per facultatius que es trobaven en un altre juí i després per l'Institut de Medicina Legal i pel Servici d'Ajuda Mèdic Urgent (SAMU)- i se li va estar practicant el massatge cardíac.

Des del moment en què l'home va defallir i van arribar els servicis del SAMU van passar 11 minuts i després aquests sanitaris van intentar reanimar-li durant 45 minuts més sense poder aconseguir-ho. El SAMU si va poder utilitzar un desfibril·lador que ells portaven.

Sobre aquest tema, des de conselleria consideren que és moltíssim més important el massatge cardíac que l'actuació d'un desfibril·lador. És, al seu entendre, el que es requereix i l'essencial en aquest tipus de patologies, i aquest massatge se li va practicar a la víctima.

De moment, en tot cas, i amb les dades amb els quals es compta, des de Justícia asseguren que no hi ha res que faça pensar que la fallada del desfibril·lador siga la causa de la mort de l'home, ja que s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia i d'altres diligències.

PER QUÈ VA FALLAR?

El desfibril·lador de la Ciutat de la Justícia es va adquirir al 2009 i hi havia un contracte de manteniment del 2012 al 2016. L'última revisió que es va practicar a l'aparell va ser precisament en aquest últim exercici, al novembre, i s'establia una revisió cada tres anys. És a dir, la revisió tocava aquest pròxim mes de novembre del 2019.

Les piles es van canviar en aquell moment i suposadament tenien una durada de quatre anys. No obstant açò, van fallar. Després de l'accident amb l'home que va sofrir l'infart van comprovar que les piles que portava posades no eren les adequades, ja que no eren de la marca que recomanava el fabricant perquè la càrrega fora més duradora, apunten des de Justícia.

D'altra banda, l'aparell mancava de contracte de manteniment des del 2016. D'aquest punt va ser informada la Direcció general de Justícia, mitjançant uns correus, al 2018. Però no es va arribar a elaborar cap contracte específic ja que s'estava preparant un mes abans un nou contracte de manteniment per a seus judicials de la Comunitat Valenciana en el qual se n'anaven a invertir set milions d'euros. En total, per a aquest projecte i un altre de seguretat es van destinar 12 milions d'euros, però cap va contemplar els desfibril·ladors. I en comprovar-se ara, la conselleria ha sigut la primera sorpresa, asseguren.

Així, tot açò ocorre en el marc de l'anterior Direcció de Justícia, apunten des de la conselleria, que han assenyalat que si haguera d'haver-hi responsabilitats polítiques serien contra l'anterior direcció, és a dir, contra Verónica López, i seria aquesta la que cessaria.

Des de Justícia, de moment, s'està intentant determinar amb fiabilitat què és el que va fallar i qui va ser el responsable de no supervisar la inclusió del desfibril·lador en el contracte de manteniment, malgrat els advertiments del 2018, i en qualsevol cas apunten al fet que cal parlar amb els tècnics, que són els encarregats d'aquests treballs.

La conselleria, després d'aquests desgraciats fets, ha firmat un contracte menor per al manteniment dels desfibril·ladors i l'adquisició d'alguns nous, en concret, tres més per a València. També ha posat les piles adequades a l'aparell que va fallar la passada setmana.