Procés.-Ábalos: Torra ha de mostrar "clarament la seua vocació pacífica" i propòsit de restablir convivència i legalitat

Així s'ha pronunciat Ábalos en una entrevista en Les Notícies del Matí d'À Punt en ser preguntat sobre si les declaracions de condemna de la violència que Torra ha realitzat a la CNN són suficients per al Govern central.

Per al també secretari d'Organització del PSOE el que ha de fer el president català és "arribar a un acord entre les diferents formacions de Catalunya perquè puga interlocutar convenientment i, al mateix temps, defendre la pròpia institució que presideix".

Ha recordat que, més enllà de la condemna de la violència, Torra ja va dir en el Parlament que tenia plantejat un nou referèndum, una cosa que "des del seu propi govern es va desautoritzar", per la qual cosa ara mateix "té serioses limitacions de govern i no pareix, a més, que estiga actuant en nom de tots els catalans, no pareix ni tan sols que estiga donant-li importància a la seua pròpia funció; més prompte està qüestionant el sistema democràtic del que deriva la institució d'autogovern".

Preguntat sobre les veus que parlen que la negativa a parlar és una postura electoralista, José Luis Ábalos ha sigut clar: "No hi ha cap electoralisme, l'assumpte és suficientment seriós com per a no fer electoralisme d'açò".

A més, ha apuntat que tots aquests successos ocorreguts després de la sentència del 'procés' eren "previsibles". "No podíem dimensionar l'abast de la resposta, però sí que la hi haguera. Tots els sabíem, sabíem quan se n'anava a produir, va ser una de les situacions que alertàrem per a tindre un govern en plenitud de funcions", ha dit, i el PSOE només volia formar govern, no tenia "cap interés en què la situació es produïra en aquestes circumstàncies electorals".

"DE QUÈ VOL PARLAR TORRA?"

Davant la pregunta de si creu que en algun moment s'haurà de parlar podent nomenar interlocutors per a açò, el ministre en funcions ha ressaltat que "l'important per a poder parlar és saber sobre quin marc" i ha apuntat: "De què vol parlar el senyor Torra, de la repressió de les forces de l'ocupació, de la desproporcionalitat dels servidors públics, de la convocatòria d'un referèndum acordat? De tot això no hem de parlar res".

Del que sí cal parlar, ha prosseguit, és de com restablir la convivència a Catalunya i com es "recupera la legalitat" perquè no es pot parlar "sense un marc de formalitat i respecte a unes mínimes normes que constitueixen la legalitat". Sense això, ha subratllat, "no hi ha com abordar-ho, és una quimera".