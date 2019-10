El Medusa Festival posarà a la venda els seus abonaments el 3 de novembre

De moment, serà el seu únic dia de venda i l'organització espera vendre gran part de l'aforament en el seu llançament inicial. Els preus oscil·laran entre els 49.95 euros fins als 150 euros, depèn del tram en el qual s'obtinguen, ha explicat la promotora del certamen en un comunicat.

Per a la seua setena edició, l'empresa organitzadora del festival va presentar en les xarxes socials la seua nova temàtica 'Circus of Madness'. Aquesat servirà com a fil conductor a l'experiència d'aquesta nova edició, en la decoració d'escenaris i 'performance'.

Les previsions de la promotora són "optimistes" donat l'"èxit" de les últimes edicions i el creixement que experimenta el festival. El portaveu de l'organització, Andreu Piqueras, ha manifestat que està "segur que el 2020 va a ser un any increïble".

La temàtica, ha destacat, "fa sentir com a xiquets", mentre que "els primers caps de cartell ja han confirmat la seua assistència" i "el públic se'n va a entusiasmar en el moment en el qual s'anuncien", ha dit.

La promotora ha posat a la disposició dels seus clients tota la informació i tipus d'abonaments en el seu web per a així facilitar el procés de compra.