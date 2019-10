Bugallo ve "insuficiencia e inconcreción" en parte de las cuentas para Santiago y el BNG le reprocha su tibieza

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, se ha mostrado prudente a la hora de valorar públicamente los presupuestos de la Xunta destinados a la capital gallega. En este sentido, aunque ha constatado que parte de las cuentas se caracterizan por su "insuficiencia e inconcreción", ha considerado que la lamentación pública "no aporta nada", mientras el BNG local le ha reprochado su tibieza a la hora de reclamar mejores partidas en cuestiones como la capitalidad o el Consorcio.

La portavoz municipal del Bloque, Goretti Sanmartín, ha afeado al regidor comportamiento "tibio" a la hora de reclamar inversiones y actuaciones frente a las Administraciones centrales y autonómica, como reflejan, para la nacionalista, las partidas para Santiago recogidas en el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2020.

Sanmartín ha puesto el foco en que, para el próximo año, la Xunta mantendrá la misma cantidad que aporta a Santiago en concepto del estatuto de la capitalidad, destinado a "financiar los gastos de Compostela" derivados de su condición de capital de Galicia y sede de instituciones autonómicas. Así, el BNG considera "insuficiente" los 2,3 millones de euros que Santiago recibe por este concepto, ya que "existen estudios" que cifran los gastos derivados de la condición de capital autonómica en 5 millones de euros.

"Todos pensamos que son escasos e insuficientes, pero no aporta nada estar en la prensa lamentándonos de lo que nos gustaría tener pero no tenemos", ha respondido el regidor, quien ha insistido en que desde el Gobierno local se debe intentar que lo que se traslade a la opinión pública "no se convierta en un obstáculo para resolver los problemas".

El regidor ha tirado de ironía y ha señalado que las declaraciones "de algunos grupos" se podrían escribir "antes de conocer los presupuestos", con partidas que a su juicio adolecen de "inconcreción" pero que "tienen partes que están bien" y que desde el Gobierno local asumen "positivamente".

"Lo que no podemos es andar enredando con todos los temas", ha matizado, quien ha achacado la actitud del BNG a que "necesita visibilizarse diciendo continuamente cosas" por el "gravísimo problema" que tiene tras las elecciones, que han dejado su protagonismo en la corporación "enormemente limitado".

"Pero los demás tenemos que ir dando paso a paso", ha insistido Bugallo, quien ha valorado cuestiones como los compromisos para acondicionar las entradas de los Caminos de Santiago o, en el casco urbano, aquellas relacionadas con la Intermodal, en las que "todo se mantiene" de modo razonable.

Entre las cuestiones que echa en falta, el alcalde ha mencionado la financiación de la Escola Oficial de Idiomas o "una apuesta concreta de inversión" en política de vivienda, un tema del que hablarán con el Gobierno gallego. También se ha referido a determinados proyectos que "tienen que concretarse" para el periodo 2021, como la preparación de las áreas de acogida de peregrinos, visitantes y turistas o los estacionamientos de borde.

"UNA DEBILIDAD GRANDE"

Sanmartín ha considerado que el gobierno municipal demuestra "una debilidad grande" al no poner "la fuerza suficiente" para reclamar un aumento de las partida para el estatuto de la capitalidad o para el Consorcio, un organismo que Sanmartín pide "reorientar" en sus líneas de actuación ahora "centradas en la promoción turística".

En relación a esto, reclama que el Consorcio asuma un papel de "dinamización" del casco histórico para que "no se convierta en un decorado" para turistas y conseguir "fijar" población en la zona vieja a través de la rehabilitación de viviendas.

En definitiva, Goretti Sanmartín cree que las partidas de la Xunta para Santiago giran en torno al "mantra" del Xacobeo, evento al que el Gobierno gallego "fía toda su estrategia" para los próximos años.

"Agradezco muchísimo a Goretti todas sus ideas e intenciones", ha trasladado Sánchez Bugallo, quien ha instado a la portavoz del BNG que traslade sus aportaciones sobre el Consorcio en las reuniones del conejo de administración, dado que "Para eso se le ha dado la oportunidad de formar parte con voz, pero sin voto".

Asimismo, en relación a la EDAR, ha insistido en que no se trataba de un tema para dar la "batalla" para el próximo año puesto que "no se hará nada más que lo previsto", es decir, darle continuidad al proceso de selección de proyectos. "Es imposible sacar la licitación de la obra en el año 2020", ha insistido, puesto que el objetivo es que se pueda empezar su ejecución en 2021.