Los directores de los periódicos ABC, El Mundo, La Vanguardia y 20minutos alertaron este miércoles de los retos del periodismo frente a las conocidas como fake news, a las que llamaron a combatir desde los medios de comunicación porque, según coincidieron todos, "si es falso, no es noticia".

"No hay noticias falsas; o son noticias, o son falsas. Pasa como con los medicamentos, que no son buenos o malos, sino que curan, o no", comenzó el director de El Mundo, Francisco Rosell, en la jornada Periodismo y posverdad: cómo nos enfrentamos a las fake news, organizadas por Servimedia y la Universidad Complutense de Madrid con motivo del 30 aniversario de esta agencia de noticias en un debate moderado por su director, José Manuel González Huesa.

Y es que la oleada de noticias falsas no solo recorren las redes sociales, sino que también afectan a los propios medios tradicionales, como sostuvo el director de La Vanguardia, Marius Carol. "Los medios estamos frágiles y tenemos que aceptar nuestra fragilidad; la publicidad se va cada vez más a otras plataformas", lamentó. En este sentido, el responsable del rotativo catalán pidió "cambiar las reglas del juego" para que el periodismo no dependa "de cuatro grandes empresas".

La directora de 20minutos, Encarna Samitier, por su parte, puso de relieve en un abarrotado salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información la necesidad de que los periodistas "contextualicen" las informaciones para diferenciarse de la información que circula por las redes sociales, aportando una labor de "verificación" que, aseguró, se hace cada vez más necesaria.

"Hay un entreguismo a la no confirmación (de las informaciones); todo lo que llega por las redes es comunicación, no periodismo porque todo eso tiene que ser confirmado por un periodista", sostuvo.

Por parte de ABC, su director, Bieito Rubido, añadió que el propósito de quienes difunden las noticias falsas es "que no haya intermediación periodística", al tiempo que advirtió a los estudiantes que acudieron a las jornadas de que habrá muchos poderes que “no quieren que seais periodistas". En este sentido, apostó por el periodismo para "ordenar el caos" ante una "actualidad caótica".

A su juicio, la labor del periodismo es clara: "Valoramos la información, la jerarquizamos y la documentamos para ofrecérsela a los lectores", un sistema de trabajo del que las redes sociales adolecen.

Como ejemplo de la contraposición de las redes frente al periodismo, el director de La Vanguardia expuso el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Ha hecho de Twitter su brazo armado, y lo curioso es que buena parte de la sociedad norteamericana prefiere creerse sus tropelías antes que a los medios de comunicación", alertó.

Huir del periodismo declarativo

Encarna Samitier, por su parte, subrayó la necesidad de comprender que "cualquiera con un móvil no es un periodista, al igual que Wikipedia no sustituye a un profesor".

Para Rosell, director de El Mundo, "las redes sociales no son un medio de comunicación", y las criticó porque, a su juicio, "polarizan a la población y evitan el esfuerzo intelectual del diálogo".

Otra de las críticas lanzadas en el transcurso de este debate fue la del director de La Vanguardia, que advirtió del aumento de las informaciones periodísticas basadas en declaraciones políticas de representantes públicos. "En el periodismo anglosajón es muy difícil ver titulares declarativos", señaló.

Sin embargo, agregó que en España es habitual: "Me parece de una pobreza intelectual tremenda, los políticos están para lo que hagan, no para lo que digan", criticó.

Por último, todos coincidieron en que la mejor arma para combatir las noticias falsas son los periodistas mediante las herramientas de verificación. "Ese papel es fundamental", alegó la directora del 20minutos.es. Como añadió el director de El Mundo, "el periodismo es contrastar la información y sacar eso que al poder le molesta. Si no, dejaremos de ser necesarios para el ciudadano".