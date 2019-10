En rueda de prensa, Pimentel ha advertido que es necesario regular el estacionamiento de los patinetes eléctricos, cada vez más asentados en nuestra ciudad, pero que "hay que hacerlo con sentido y con previsión", según recoge en un comunicado Ciudadanos.

De este modo, "no se cometerían los mismos errores que en la aprobación de la ordenanza que está en vigor" y que "no fue consensuada con los usuarios de patinetes", ha expuesto, para seguidamente exigir al Gobierno municipal que "no deje pasar ni un minuto más" y "comience de inmediato a elaborar un proyecto de movilidad" que incluya una "distribución lógica" de estos aparcamientos, con especial incidencia "en las zonas céntricas y turísticas.

El portavoz de la formación liberal ha señalado que "la ciudad no puede seguir soportando que haya patinetes aparcados en cada esquina al libre albedrío de sus usuarios", quienes "incluso los estacionan en medio de las aceras", lo que "dificulta hasta el extremo la movilidad de los peatones y las personas con movilidad reducida" y que "hasta pone en peligro a los menores". Un escenario que "se repite de forma preocupante junto a los principales monumentos de nuestra ciudad, afectando a la estética y la conservación del patrimonio", ha añadido.

Pimentel ha preguntado al Ayuntamiento "a qué espera para empezar a cumplir con la ordenanza aprobada por el Pleno" y con la nueva normativa que prepara la DGT. Para ello, ha reclamado a Urbanismo que habilite los aparcamientos de patinetes necesarios para dar cobertura a la creciente demanda de este nuevo medio de transporte sostenible.