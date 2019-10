En un comunicado, Pimentel ha señalado que Cs ya apuntó hace unos días a "este plan oculto" del alcalde que, "con hechos como el de hoy, no hace más que confirmar que su verdadera intención es la de meter la mano en el bolsillo de los sevillanos". En este sentido, ha indicado que "Espadas no puede intentar presentarse ante la sociedad como el político moderado que no es" porque "su forma de actuar deja cada vez más claro que su único objetivo es lastrar la economía de las familias".

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha recordado que este acuerdo de Emasesa implica, de facto, "una subida del siete por ciento en el recibo del agua a las familias y desde un ocho a un 12 por ciento para las pequeñas y medianas empresas". Entiende que supone un "lastre" para una ciudad "paralizada" por "la incapacidad del alcalde para gobernar" y que acumula en su haber "registros tan vergonzantes" como el hecho de que "la cifra de desempleados se acerque a los 70.000 sevillanos".

Pimentel ha acusado al alcalde de haber "aprovechado la primera oportunidad que ha tenido en este mandato para dejar a un lado sus buenas palabras de apoyo a los sevillanos, las empresas y los autónomos y darles un sablazo que tendrá consecuencias negativas para los ciudadanos" a las puertas "de la nueva desaceleración económica que se avecina".

Así, ha instado a Espadas a que "recapacite en su política de subir impuestos" por "el bien de la economía" de las familias sevillanas. "Con esas políticas, el alcalde nunca va a encontrar el apoyo de Ciudadanos", ha concluido.