Los sevillanos podrían comenzar 2020 pagando más por el agua. Esa es al menos la propuesta de la empresa municipal Emasesa, que plantea un incremento de las tarifas domésticas del 7% que permita generar recursos para desarrollar un plan de inversiones, luchar contra el cambio climático y mejorar la tarifa social. Para ello, el consejero delegado de la entidad, Jaime Palop, ha iniciado una ronda de reuniones con los distintos grupos políticos para elevar al próximo consejo de administración este planteamiento.

La subida del 7% supondría, según explican desde la empresa municipal, un incremento medio de 48 céntimos de euro por persona y mes –el agua se factura según el número de personas empadronadas en la vivienda–, lo que se traduce en menos de 1,45 euros en la factura trimestral. La empresa defiende que el coste para una familia tipo (tres habitantes en la vivienda con un consumo de 12 m3 al mes) seguiría estando por debajo de las tarifas de otras empresas del entorno y "mucho menor que la de otros suministros".

Tras recordar que las tarifas del agua se han mantenido congeladas o con "leves actualizaciones" en los últimos ejercicios, Emasesa señala que el objetivo de esta subida es poner en marcha un plan de inversiones por valor de 10,4 millones de euros. Estos se invertirían en la renovación de infraestructuras de gran impacto sobre el área metropolitana, evitando así riesgos graves sobre el suministro y el medio ambiente. Entre las medidas a desarrollar, destacan la implantación de tratamientos avanzados para la eliminación del fósforo en la depuración, así como nuevos tratamientos para seguir garantizando la calidad de agua en origen.

Por otro lado, y respecto a las infraestructuras "obsoletas o caducas", Emasesa calcula una inversión necesaria de 7,8 millones de euros al año para hacer frente a una decena de intervenciones "críticas", como la estabilización de la ladera de El Carambolo, donde se asienta el depósito de agua que abastece a gran parte de los usuarios, o la reconstrucción del colector de las calles Secuoya y Luis de Uruñuela, que ha sufrido ya varios hundimientos.

También pretende la empresa municipal con esta subida "mejorar y ordenar" el sistema actual de ayudas sociales. Así, Emasesa propone la creación de una tarifa social para garantizar un mínimo vital de 110 litros por persona y día, con distintos niveles de ayudas en función de la renta de los solicitantes. El suministro, "como hasta ahora", estará garantizado, pero las ayudas serán gestionadas directamente por Emasesa a través de una tarifa social que "agilice todos los trámites y sea más efectiva", como en otras ciudades.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, ha asegurado que su grupo votará en contra de este incremento, ya que "subir los precios de un servicio de consumo básico, como es el agua, en época de bonanza no se puede permitir". Y añadió: "No estamos de acuerdo ni con esa subida ni con cualquier otra que afecte al bolsillo de los sevillanos", porque "los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión del PSOE".