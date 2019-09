La convocatoria de nuevos comicios generales el 10 de noviembre ha puesto en marcha no solo la maquinaria electoral en todo el país, sino también la presupuestaria en Andalucía. La fecha límite para presentar las cuentas de 2020 es el próximo 31 de octubre, pero el Gobierno autonómico del PP-A y Cs quiere acelerar el proceso todo lo posible para que no coincida con la campaña electoral.

Sin olvidar que el adelanto de la tramitación permitiría también a la Junta evitar las posibles presiones de Vox, como ya pasó con las cuentas de 2019, cuya negociación coincidió con las que se estaban llevando a cabo en otros puntos del país tras las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Entonces, el propio Santiago Abascal reconoció que su apoyo al Presupuesto andaluz, imprescindible para que este viera la luz, dependía del rumbo de las alianzas en otros territorios.

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, explicó este miércoles que "se está haciendo un enorme esfuerzo para tener a tiempo" las cuentas y que estas puedan aprobarse en noviembre "si adelantamos el proceso para que no coincida con las elecciones". El popular consideró además que "el punto álgido" de la tramitación no debe coincidir con la semana de campaña, que comenzará el 1 de noviembre y se prolongará durante ocho días. Por ello, van a solicitar que se adelante el procedimiento "cambiando ligeramente lo previsto en el periodo de sesiones".

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmó que su Ejecutivo está haciendo un trabajo "intenso" para que el Presupuesto de 2020 se presente "en tan solo unos días".

El calendario actual

Por el momento, el calendario inicial sigue su curso, según confirmó la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), ya que "no existe acuerdo" para adelantar la tramitación de las cuentas. Sin embargo, señaló que los portavoces de los distintos grupos parlamentarios pueden hacer llegar su petición de modificación.

En estos momentos, el periodo de sesiones de la Cámara andaluza establece que la presentación de las cuentas tendrán lugar el 30 de octubre. Los días 4, 5 y 6 de noviembre comparecerán los consejeros en comisión para explicar el presupuesto de sus respectivos departamentos. Las enmiendas a la totalidad se podrán presentar hasta el día 7, mientras que los días 13 y 14 de noviembre tendrán lugar las dos sesiones del debate de totalidad. El debate final, donde las cuentas serán aprobadas o rechazadas de forma definitiva, está marcado para los días 18 y 19 de diciembre.

Aunque los tiempos son muy ajustados, si el Presupuesto se presentara finalmente en unos días, el debate de totalidad podría celebrarse antes de que empiece la campaña. Cabe recordar que las cuentas de 2019 vieron la luz precisamente en este debate, cuando Vox levantó su enmienda a la totalidad y anunció su apoyo definitivo.

"Cierto alejamiento" de Vox

Un apoyo que, por el momento, no está tan claro. Este mismo miércoles, la formación manifestó que no está "en condiciones de poder aprobar" el nuevo Presupuesto "en los términos en los que nos lo han adelantado", por lo que instaron a la Junta a "dar un giro a determinadas orientaciones". De no ser así, el Gobierno "deberá contar con otros partidos" para aprobar las cuentas. Hay "cierto alejamiento", reconoció Vox, que se mostró contrario a adelantar la aprobación del Presupuesto y volvió a exigir "recortes en partidas no prioritarias" y la eliminación de algunas subvenciones, como las relativas al Instituto Andaluz de la Mujer, que "tiene más de la mitad de su presupuesto destinado a inversiones en programas y queremos que se fiscalice".

En respuesta a Vox, Moreno pidió "ser tremendamente responsables" y "no dejarse arrastrar por la excitación electoral" para "no truncar" el desarrollo de Andalucía.

Por su parte, Cs sí consideró "positivo" que la comunidad tenga unos presupuestos "cuanto antes". Mientras que desde el PSOE-A señalaron que cuanto antes presente el cogobierno de la Junta sus cuentas para el próximo año "antes sabremos dónde meten la tijera que, con toda seguridad, irán en detrimento del interés general".

La Faffe y los ERE

La segunda quincena de octubre comenzarán las comparecencias en la comisión de investigación de la Faffe, por el presunto uso fraudulento de tarjetas de crédito de esta fundación ya extinta en clubes de alterne de Andalucía. Comparecencias que no se suspenderán durante la campaña electoral. El PP-A anunció este miércoles que pedirá que comparezcan los máximos responsables de la Junta en ese momento.

También es probable que coincida con la campaña electoral la sentencia de los ERE, que previsiblemente se conocerá a finales de octubre.