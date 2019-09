Personal del Consorcio de Bomberos de Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento y los medios desplegados, está centrando sus esfuerzos en la zona de Cantereria de la localidad de Ontinyent, "la más afectada" por las lluvias en estos momentos, ya que la bajada del río Clariano ha hecho que el agua llega hasta la primera planta de las casas. Hasta el momento se han realizado varios rescates de personas atrapadas y se está trabajando en la seguridad de la población.

El inspector jefe de este cuerpo de bomberos, José Miguel Basset, ha detallado que la situación en la zona de Ontinyent, concretamente en Cantereria, está "muy afectada" por el desborde del Clariano y el agua llega a las primeras plantas de las viviendas.

Ha recordado que se trata de un barrio donde mayoritariamente los inmuebles tiene dos plantas, por lo que en muchos casos se ha optado por confinar hasta el piso más alto a los habitantes. Además, en el caso de algunas casas cuya estructura puede no resistir las embestidas del agua, se están instalando pasarelas para el desalojo.

Basset ha remarcado que se han desplazado los medios del Consorcio de Bomberos y Divalterra y ahora también la unidad de Forestales para ofrecer sus servicios.

Fuentes del Consorcio han apuntado que en el barrio de Cantereria trabajan bomberos de los parques de Alzira y Xàtiva y jefe de sector para garantizar la seguridad de la gente, haciendo los rescates pertinentes si hay personas en vehículos atrapados y estabilizando la situación y cortando los accesos a las zonas inundadas.

Por el momento, se ha rescatado a una persona en una vivienda en Cantereria donde se había desprendido parte de un techo y había una persona atrapada por el agua; se ha prestado ayuda a varias personas en parques y en coches y a otro hombre en la zona del matadero de Ontinyent.

Además, a lo largo de la noche y durante la mañana están recibiendo avisos de saneamientos y retiradas de árboles y toldos desde otras localidades valencianas, como Silla o Gandia.

NO SE HAN REGISTRADO DAÑOS PERSONALES

Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha pedido a los ciudadanos que tengan máxima precaución "en una situación complicada en la que han caído más de 300 l/m2 en las últimas horas". "Por suerte, -ha remarcado- no se han registrado daños personales y se ha procedido a evacuar a los vecinos de Cantereria y trasladar al albergue Perú a aquellos que necesitaban alojamiento".

El primer edil ha insistido en pedir precaución a los vecinos, "sobre todo en un momento en el que se va a intentar aprovechar la tregua que parece que va

a dar el tiempo va volver poco a poco a la normalidad".

No obstante, ha reiterado a los vecinos que no salgan de casa si no es necesario y ha advertido que "las lluvias van a continuar, por lo que los colegios seguirán cerrados hasta nueva orden".