Un grupo animalista ha asaltado una granja de conejos de Gurb (Barcelona). Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo por la noche, cuando unos 40 jóvenes entraron en una granja del municipio de la comarca de Osona y abrieron las jaulas en las que se encontraban los animales.

Los animalistas se habrían llevado 14 conejos, según han relatado ellos mismos desde las redes sociales. Diversos agentes de los Mossos d'Esquadra se personaron en la granja e identificaron a 15 personas, algunas de ellas menores de edad y de diversas nacionalidades. Los chicos llegaron hasta la explotación en una decena de vehículos y aunque la policía los registró no encontraron a los animales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gurb ha anunciado que se presentará como acusación particular. "Todas las reivindicaciones son legítimas, pero entrar en propiedades privadas, hurtar y generar inseguridad en las personas que viven en las granjas o trabajan en ellas no son maneras", ha explicado este lunes el alcalde del municipio, Josep Casassas.

Aquesta tarda una propietat de Gurb ha patit un atac dels animalistes. L’Ajuntament es presentarà com a acusació popular perquè rebutja totalment aquestes accions i defensa els ramaders de Gurb que fan bé les coses. #Osona — Ajuntament de Gurb (@AjuntamentGurb) September 1, 2019

El pasado domingo a las 19.30 horas un grupo de unos 40 activistas en favor de los derechos de los animales provocaron algunos desperfectos en la puerta de entrada a la granja y abrieron las jaulas en las que se encontraban los conejos sustraídos.

Justo antes de que llegase la policía, también se presentaron en el lugar un grupo de ganaderos organizados a través de un grupo de Whatsapp para intentar parar a los jóvenes, aunque la acción ya se había realizado. En ese momento se vivieron escenas de tensión.

Atenció, perquè sembla que els adolescents poden voler denunciar als pagesos que han anat a defensar a l'amo de la granja, per insults.



Esperem que això no passi. https://t.co/pRrz3Kx6rh — GPS Grup de Pagesos S... (@PagesosGPS) September 1, 2019

El alcalde ha explicado que muchos ganaderos se sienten "impotentes" ante las acciones espontáneas de este tipo "que están poniendo en duda su trabajo".

La granja todavía no ha presentado la denuncia porque está evaluando los daños que hayan podido provocar los activistas. No es la primera vez que las granjas de Gurb padecen acciones de animalistas. A principios de verano otra granja fue víctima de un robo de un ternero, ha explicado este lunes el alcalde. "Dejaron una nota diciendo que le habían salvado la vida y que a partir de ahora no sería el alimento de nadie", ha añadido.

La investigación por parte de los Mossos sigue abierta y se citará a los activistas identificados en calidad de investigados.