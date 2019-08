La investidura de Isabel Díaz Ayuso dejó una instantánea especialmente llamativa, sobre todo para todos aquellos que aún no se habían fijado en este detalle. Se trata de uno de los tatuajes (una rosa) de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso ya había hablado sobre este elemento decorativo de su piel, que no suele llevar a la vista, en alguna ocasión. Pero durante la segunda jornada de la sesión de investidura, la 'popular' llevaba el tatuaje de una rosa -situado en el antebrazo izquierdo- totalmente al descubierto, por lo que los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco del mismo.

No suele ser habitual que la clase política, a excepción de Cristina Cifuentes, lleve tatuajes en zonas visibles del cuerpo, es por eso que llama especialmente la atención y la gente empieza a preguntarse su significado.

Pues bien, el de Ayuso, según contó ella misma en una entrevista en Vanitatis, es un homenaje al grupo Depeche Mode, uno de sus favoritos. Concretamente, es la imagen de portada del disco Violator (1990), diseñada por el artista holandés Anton Corbjn.

"El grupo me gustaba mucho y me recuerda a mi época de verano, a mi adolescencia, a mis amigos", relataba la nueva presidenta de la Comunidad. Pero no es el único, lleva otro, "un dibujito decorativo".

"Cuando hay días rebeldes, un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada", añadía Díaz Ayuso, que no se arrepiente de habérselos hecho aunque considera que "son suficientes".