En Badajoz ha muerto una mujer por una posible intoxicación aguda por ingesta de ácido lipoico, aunque aún se espera el resultado de la autopsia que confirmará la causa de la muerte de la joven.

Desde el Colegio de Químicos de Madrid, Ricardo Díaz, ha explicado a 20minutos que el ácido lipoico funciona "como antioxidante y catalizador de algunas reacciones químicas". Díaz ha afirmado que esta enzima no es peligrosa per se, aunque si se ingiere excesivamente, puede provocar "fallos hepáticos". El químico también ha recaldado que es un caso particular, es decir, que "no suele ocurrir".

"Si hay exceso de ingesta, puede genera toxicidad sobre el hígado, porque interviene en procesos metabolicos", ha explicado Díaz. En cuanto a la presencia de la enzima en los alimentos, el químico ha afirmado que se encuentra "en pequeñas cantidades y muy diluido". Tiene mayor presencia en "casquería, carnes rojas y algunas legumbres", según Díaz".

"No es un nutriente esencial, actúa como acelerante de las reacciones metabólicas que pasan los nutrientes a energía", ha dicho Díaz. Por este hecho, aquellas personas que practican deporte la consumen "para obtener mayor energía y quemar grasas más rápidamente".

Por último, el químico del Colegio de Químicos de Madrid ha recordado que el ácido lipoico se utiliza en algunos países "para tratar la diabetes", y que puede consegur "con receta médica".