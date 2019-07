El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Cisneros, ha querido resaltar este viernes, cuando se celebra el Día de la Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio, la "altísima preparación" y profesionalidad" de los letrados del turno de oficio que realizan cada día una "gran labor" a sabiendas de que cobraran "tarde, poco y mal".

En declaraciones a Europa Press, Cisneros ha subrayado que la profesionalidad de los abogados de oficio sevillanos se "consolida" con el continuo esfuerzo formativo y de especialización que se hace desde el Colegio de Abogados de Sevilla. En este sentido, ha querido recalcar que esos letrados son "el verdadero pilar" en que se sustenta el derecho constitucional de Justicia Gratuita.

Continuando esa línea, el decano ha querido manifestar que desde el Colegio de Abogados sevillano seguirán reivindicando "la mejora y la dotación de los medios necesarios para garantizar un servicio de Asistencia Jurídica Gratuita digno tanto para el justiciable como para los compañeros que lo prestan", ya que cada letrado que presta servicio de guardia lo hace "por algo más de cinco euros la hora, y prestando sus propios medios materiales para el desempeño de una tarea tan fundamental".

"Es el Colegio de Abogados el que asume gran parte de los costes de gestión, infraestructura y mantenimiento del servicio, y el letrado que lo presta el que asume una compensación que supone aproximadamente un 25 por ciento del valor real del trabajo que desempeña en defensa de un derecho fundamental, y todo ello añadido a los frecuentes retrasos en el abono de las compensaciones por parte de la Administración", ha abundado Cisneros.

Por ello, en la conmemoración del Día de la Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio, que se celebra cada 12 de julio, Cisneros ha querido destacar la "encomiable" labor de los letrados que prestan un servicio público durante todos los días del año, las 24 horas del día "para que cualquier ciudadano tenga garantizados sus derechos".

"DIFICULTADES" DEL TURNO DE OFICIO

Asimismo, el decano ha aprovechado la conmemoración de este día de la Justicia Gratuita para hacer ver las "dificultades" de este turno de oficio. Así, ha apuntado que se está prestando este servicio en cierta forma soportado "a medias" entre el Colegio de Abogados y los letrados, un gasto "que debería estar cubierto al cien por cien por la Administración".

En esa línea, Cisneros ha censurado que de los once partidos judiciales de la provincia de Sevilla, hay cinco de ellos donde los abogados de Violencia contra la Mujer, no cobran "un solo euro" por sus guardias, por lo que llama la atención "que tengamos que tener a profesionales muy cualificados a disposición de los juzgados sin recibir por ello contraprestación alguna".

"De hecho soportan de sus bolsillos tanto los costes realizados de desplazamiento como el lucro cesante del tiempo que se dedica", ha lamentado el decano al tiempo que ha destacado que "además, están obligados a estar por Ley, ya que debe haber un letrado especializado en este Turno específico por partido judicial".

"Tenemos casi 900 letrados de Violencia contra la Mujer, y ni la mitad de ellos cobran una sola guardia y de la otra mitad se cobran a partes, situación esta que debe cambiar necesariamente para lo que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos", ha abundado.

De igual modo, ha criticado que existen procedimientos, como es el caso de las ejecuciones de sentencias que "no son abonados por la Junta", entendiendo ésta que es algo que "debe estar incluido en el ridículo abono que se hace por intervenir en el procedimiento principal".

Además, Cisneros ha reprobado que no exista un calendario que obligue al pago en plazo así como que a los letrados de oficio, por contra, "se les imponga un plazo de tres meses para la presentación de los expedientes", toda vez que si no se realizan en ese periodo de tiempo "no se les abona el trabajo realizado".

Igualmente, ha desaprobado el hecho de que no se permita la presentación telemática de los expedientes por lo que el abogado de oficio de otros partidos judiciales de la provincia "tiene que venir a Sevilla capital" para entregarlos. "Cuando se supone que la tendencia es el llamado 'papel cero', a los letrados se les obliga a seguir presentando las declaraciones juradas de pobreza de forma física", ha agregado.

Con todo, el decano ha destacado que la burocracia impuesta "es enorme", y la cantidad de rechazos a la actuaciones de los abogados, por razones que "en mucha ocasiones no tiene fundamento", hacen que los letrados estén "en una continua preocupación de si su intervención será o no remunerada".

ABOGACÍA GRATUITA SEVILLA

Con respecto a la asistencia jurídica gratuita en la provincia de Sevilla, Cisneros ha explicado que hay 34 letrados que "durante las 24 horas del día están a disposición del justiciable, vigilando que se cumplan sus derechos, los 365 días del año".

"En ese desempeño, se asistió en la provincia de Sevilla, ya sea en sede judicial o policial a lo largo del año 2018 a más de 31.000 personas, llegando a turnarse más de 35.000 expedientes de oficio, que a su vez ampara a otros tantos ciudadanos necesitados de defensa y cuyas posibilidades económicas no le permitirían ver defendidos sus legítimos intereses y expectativas sin la ayuda de la actuación letrada", ha puntualizado.

DERECHO CONSTITUCIONAL

Por último, el decano de los abogados sevillanos ha querido recordar que la asistencia jurídica de manera gratuita es un derecho recogido en la Constitución española.

En ese aspecto, ha apuntado que el artículo 1 de la Constitución proclama que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Este precepto, ha argumentado, "es la base de nuestro sistema de convivencia y bienestar, y uno de los pilares fundamentales que sustenta el mismo es el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste todo ciudadano, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española que garantiza el derecho a acceder al proceso en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos".

De esta manera, Cisneros ha destacado que ese derecho "debe ser igual para todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica", por lo que por parte del Estado se configura como una actividad prestacional encaminada a la provisión de los "medios necesarios" para hacer que este derecho de defensa del ciudadano "sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos".

Así, ha resaltado que, dentro de ese sistema, la abogacía se configura como la "herramienta fundamental" que sostiene el sistema de asistencia jurídica gratuita, "pues como bien se sabe, todos los días del año hay un letrado velando por el justiciable, y lo hace, pese a la exigua compensación económica que la ley prevé, por el deber y compromiso intrínseco de defensa del ciudadano".

"No en vano la abogacía es la única profesión que viene expresamente recogida en la Constitución, y no en una, sino en cuatro ocasiones", ha concluido el decano de los letrados sevillanos.