El exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena será la pregonera de las fiestas de La Mercè de 2019, según ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado. El pregón se leerá el 20 de septiembre en el Saló de Cent del Consistorio. Carmena vivió en Barcelona huyendo de la represión política en 1966. Mientras estaba en Cataluña participó en la creación de la asociación clandestina 'Mujeres Democráticas', junto con Montserrat Roig y Mercè Olivares. Tres años más tarde volvió a Madrid.

El cartel de la fiesta mayor de la capital catalana es obra de la ilustradora Maria Corte. La Mercè en este caso es una mujer negra y en su cabello se pueden ver diferentes figuras, entre ellas el barco Open Arms. Beirut es la ciudad invitada este año.

Manuela Carmena se licenció en derecho en 1965. Empezó a ejercer la carrera judicial en 1981. En 1986 recibió el premio nacional Derechos Humanos. También ha sido vocal del Consejo General de Poder Judicial y es una de las fundadoras de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Fue elegida jueza decana de Madrid en 1993, y también ha sido presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.

El año 2010 se jubiló de la judicatura y fundó la empresa solidaria Yayos Emprendedores, que comercializa las creaciones de presos. Entre el mes de junio de 2015 y el junio de 2019 fue la alcaldesa de Madrid.

En cuanto al cartel de este año, es obra de Maria Corte. Hija de padres de origen argentino, nació a Barcelona en 1983, y desde pequeña vivió en el barrio de Gracia. Estudió ilustración en la Escuela Massana, y hace de 10 años recibió el primer encargo importante: el cartel para las Fiestas de Santa Eulàlia 2009. Dos años después se abrió camino en el mercado anglosajón, a través de encargos para 'The New York Times' y la BBC. Ha publicado ilustraciones en el suplemento Culturas de 'La Vanguardia', en 'Barcelona Metròpolis' o en la revista 'Descubrir'. A nivel internacional, en 'The New York Times', 'The Washington Post', 'Wall Street Journal' o diarios europeos como 'The Times', 'La Repubblica' o 'Le Monde'.

A la hora de pensar el cartel de la Mercè, repasando la iconografía de la santa se encontró también que era una imagen popular en América del Sur y el Caribe, y que a menudo estas Mercedes son tan negras como la misma Moreneta. Su intención ha sido representar una Mercè barcelonesa, mestiza o negra, como tantas ciudadanas, quizás nacida aquí o inmigrante, como lo fueron sus padres.

De su peinado emergen 'castellers', músicos, esculturas de Miró e incluso alguna bestia de fuego, todo rematado por un mar por donde navega el barco Open Arms.

La ciudad escogida para ser la invitada de las fiestas de 2019 es Beirut, una ciudad castigada por la guerra y que sus habitantes hicieron renacer, convirtiéndola en uno de los grandes centros culturales del mundo árabe. Durante las fiestas se programarán una veintena de espectáculos, entre grupos de música, danza y artes de calle.

Estarán repartidos entre el paseo de Lluís Companys y Ciutadella, el Castell de Montjuic y la orilla del Besòs, sin olvidar la Avenida de la Catedral, el Moll de la Madera y la plaza de Joan Coromines. Además, también habrá espacio para el cine, puesto que La Filmoteca de Cataluña dedicará un ciclo a la cinematografía libanesa, con una serie de películas sobre Beirut.