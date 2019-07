Vox no participará este viernes en el acto institucional delParlamento andaluz para conmemorar el 134 aniversario del nacimiento de Blas Infante, ya que considera que su figura se ha utilizado "como ariete" contra los sectores que se han opuesto "a la deriva del Estado de las autonomías".

El grupo parlamentario de Vox cree que "la confusión de ideas" de Blas Infante "permite hacer del victimismo una filosofía de vida" para los políticos y por eso es "aclamado y utilizado desde el PSOE/PP a formaciones filoislámicas u organizaciones secesionistas laicas y de izquierdas".

Vox, que cuenta con doce diputados en la Cámara autonómica, entiende que el Estado de las atonomías "ha propiciado el saqueo" de Andalucía "a manos de una oligarquía corrupta.

Ha mostrado su posición "crítica y combativa" con los "nacionalismos autonómicos que buscan dividir a los españoles, la ruptura de la unidad de España y la transgresión de nuestro marco jurídico constitucional".

Además, ha hecho una invitación a los partidos del Gobierno andaluz (PP y Cs) y a la ciudadanía para buscar "nuevos fundamentos históricos no vinculados al enfrentamiento cainita entre españoles" sobre los que sustentar el legítimo orgullo de ser y sentirse andaluces.

Ciudadanos ha expresado que respeta la decisión de Vox de no asistir al acto de conmemoración del nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza, celebrado este viernes en el Parlamento Autonómico, pero que no cree que sea "correcta" por cuanto es "perfectamente compatible sentirse español con sentirse andaluz".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha insistido en que respeta la ideología y la postura que pueda temer cada grupo parlamentario, pero que cree que es "perfectamente compatible sentirse español, como me siento yo, con sentirse andaluz", sobre todo, en un día tan importante como hoy en el que conmemoramos el 134 aniversario del nacimiento de Blas Infante, una persona que fue precursora de la autonomía de Andalucía.

Ha indicado que una vez que la figura de Blas Infante está ya consolidada, debemos tener la altura política de reconocer "lo que han hecho otros en el pasado y tenerlo como referencia para seguir trabajando juntos en el fututo por Andalucía y seguir desarrollando nuestro Estatuto con plenitud".

Sobre la ausencia de los representantes de Vox en el Parlamento ha dicho: "No me parece correcto, pero respeto las decisiones de ese grupo, que entiende que ser español es incompatible con ser andaluz y yo entiendo todo lo contrario". "Me siento enormemente orgulloso de ser español y también de ser andaluz y de que el futuro de mis hijos pase por Andalucía", ha dicho Romero.

Ha recalcado que hay que reconocer lo que hicieron otros en "el pasado por nuestra tierra, por nuestra democracia, por nuestro presente y por nuestra certidumbre en la instituciones", sin ningún tipo de complejos.