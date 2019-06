El Sindicat de Treballadores y Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha enumerado que la no actualización de algunos listados, una retención a la autovía a la altura de Elche (Alicante) que ha impedido que algunos candidatos llegaran a tiempo al inicio de las pruebas y que los enunciados de los temas en muchos casos solo se han facilitado en castellano han sido las incidencias más destacadas de la jornada, a la que han concurrido cerca de 21.000 aspirantes.

Para STEPV, "especialmente significativa" ha sido la falta de actualización de las listas, puesto que la Conselleria de Educación "no ha cruzado correctamente los datos de las personas que estaban pendientes de la Capacitació en Valencià y que habían superado la prueba en el mes de mayo, lo que ha hecho que algunas que sí la habían superado no constaran en las listas de los tribunales que, finalmente, sí han dejado que se presenten".

Además, varios opositores no han llegado a tiempo al inicio de las pruebas en Alicante a causa de una retención a la autovía a la altura de Elche. Asimismo, este sindicato apunta que "la mayoría de los enunciados de las pruebas se han facilitado únicamente en castellano, lo que atenta contra la igualdad lingüística respecto al valenciano", advierte.

STEPV recuerda que mañana empiezan en muchos tribunales las pruebas prácticas y, posteriormente, se convocarán la llamada "encerrona", en la que las personas que han superado el teórico y el práctico podrán defender la programación y una unidad didáctica o, en el caso de las enseñanzas de arte y diseño, la guía docente y un bloque temático.

Quienes superen todas estas pruebas tendrán acceso al concurso de méritos, en el que se valorará la experiencia docente, el expediente académico y los cursos de formación, los idiomas u otras titulaciones académicas, entre otras cuestiones.

STEPV ha insistido en criticar que "estas oposiciones masivas no cuentan con un pacto de estabilidad para el profesorado interino que no acceda a una plaza, puesto que se juegan su continuidad en el trabajo".

El sindicato asegura que trabajará para que si algún docente interino, después de las oposiciones, no puede optar a vacante el curso que viene, la Conselleria "le garantice un puesto de trabajo".

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que "numerosos tribunales no hayan recibido los listados actualizados de opositores de Educación hasta minutos antes de que empezaran hoy las pruebas".

Según CSIF, la Conselleria ha dispuesto de más de una semana para actualizar y corregir listados, tras los fallos detectados que no registraban la Capacitació a numerosos aspirantes que sí la tenían. "No obstante, la falta de recursos humanos destinados a esta actualización ha provocado que el proceso se haya dilatado, hasta el punto de que muchos tribunales han recibido minutos antes del examen los listados definitivos y no han podido exponerlos en los tablones", apuntan.

El sindicato, que destaca la "profesionalidad" de los tribunales ante eventualidades como la citada, lamenta que tampoco, a pesar de reclamarlo, se haya digitalizado todo el proceso. La central sindical considera que, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas, cada opositor debería de poder ver la hora, el lugar, los criterios de evaluación y otros muchos detalles de su prueba de manera telemática. En la actualidad, parte de esta información está expuesta en los tablones, lo que obliga a "continuos desplazamientos".

CSIF alerta también de las "altas temperaturas en muchas aulas de examen, que podrían aumentar en los próximos días con el incremento del calor". La central sindical ya advirtió meses atrás de la necesidad de concentrar las pruebas en aulas climatizadas, ya que la mayoría de centros no las tiene.

A 35 GRADOS

Esto ha provocado que, por ejemplo, en localidades del sur de la provincia de Alicante hayan registrado "hasta 35 grados en el interior de los recintos donde se están realizando las pruebas, con el efecto que tiene en aspirantes y miembros de tribunales". La entidad recuerda en este sentido que la normativa de salud laboral marca un máximo de 27 grados en los centros de trabajo.

Desde la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) se ha destacado la "normalidad" de la jornada, que se ha desarrollado las "con las garantías propias de un proceso como este, en el que miles de personas viven momentos de esfuerzo y tensión como una oportunidad de obtener un puesto de trabajo estable".

Para la federación, la bajada de ratios de opositores por tribunal, por debajo de 60, ayuda a mejorar en parte las dificultades propias de este proceso.

Representantes de CCOO "han estado y estarán presentes en los centrosdonde se realizan las pruebas durante las próximas fechas para acompañar y asesorar a las personas opositoras", subrayan.