Cs ha aclarado que su presidente, Albert Rivera, se refería al partido de Emmanuel Macron, La República En Marcha, y no al presidente de Francia cuando dijo el jueves que este le había felicitado por los pactos alcanzados en Andalucía y en otras instituciones tras las elecciones, según fuentes del partido.



La formación matizaba horas después de esta forma las polémicas palabras de Rivera desde Bruselas, que fueron a su vez desmentidas por el Ejecutivo francés, que aseguró que "ni en público ni el privado" había mostrado su aval a los acuerdos de Cs. Unos acuerdos que, de hecho, ha criticado en los últimos días.



Las declaraciones de Rivera, según el partido, "hacían referencia a En Marche, tanto a su delegación europea como al partido, y no a Macron como presidente de la República".



No obstante, la lideralidad de las palabras fue la siguiente: "Yo creo que Macron y el Gobierno (francés), hablamos con el Elíseo directamente, han dicho justo lo contrario, que apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como en los acuerdos que estamos consiguiendo".



Según Ciudadanos, tanto En Marche como el resto de socios liberales de Ciudadanos en Europa "están muy satisfechos con el gran crecimiento de este partido, con sus resultados en las últimas citas electorales y con el hecho de que en apenas cuatro años se haya convertido en un partido de gobierno".