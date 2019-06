Al menos uno de cada cuatro varones se ha iniciado en el consumo de contenidos pornográficos en Internet antes de los 13 años y el primer acceso se adelanta a los 8 años, principalmente por la "familiaridad" con las pantallas y el fácil acceso a la tecnología móvil, según el estudio "Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales", elaborado por Red Jóvenes e Inclusión Social y la Universitat de Illes Baleares en base a casi 2.500 encuestas a jóvenes de entre 16 y 29 años.

La investigación se ha presentado este lunes en Madrid, y ha esbozado sus conclusiones principales en cuanto al acceso a la pornografía de los jóvenes españoles. Según el estudio, la edad media de inicio en el consumo de pornografía son los 14 años entre los adolescentes hombres, y de 16 años en el caso de las mujeres. El patrón de "búsqueda activa" de ese tipo de contenidos es más frecuente en los hombres, ya que el 33,1% busca pornografía y el 62,4% se deja ayudar por los amigos. En el caso de las mujeres, el 34,7% confiesa que la encuentra sin buscarla y el 17,4% la localiza de forma activa.

El estudio también explica que el impacto de la pornografía es mayor entre la población masculina, tanto por los efectos buscados, sobre todo la masturbación, como por las consecuencias negativas sobre las relaciones interpersonales y de pareja.

Nueva pornografía

El nuevo modelo de pornografía, según el estudio, está detrás del aumento de prácticas sexuales de riesgo, es decir, aquellas que pueden tener un impacto negativo sobre la salud: sexo sin preservativo, con diversas parejas, en grupo, con presencia de violencia, etc. Un 50% de jóvenes reconoce haber incrementado estas prácticas después de consumir pornografía.

Que esta nueva imagen distorsiona la percepción que mujeres y hombres jóvenes tienen de su mismo género y del opuesto es otra de las conclusiones de la investigación, capitaneada por el profesor Lluís Ballester. Además, es "generadora de una escalada de conductas", pasando del consumo de imágenes a otras prácticas vinculadas a la prostitución.

La investigación advierte de que un 46,7% de hombres ha recibido anuncios de ofertas sexuales y un 4,5% dicen haber tenido encuentros o estar dispuestos a pagar por ello. Por otro lado, al menos 300.000 hombres entre 16 y 29 años ya han tenido contactos sexuales por medio de anuncios en webs de pornografía.

Educación sexual

Respecto al perfil más común de consumidor de pornografía, está el varón heterosexual que se conecta de forma privada desde su teléfono móvil. Los contenidos a los que accede, de forma gratuita, son de naturaleza sexista o vejatoria.

El estudio afirma que casi el 80% de las y los jóvenes dicen no haber recibido una educación afectivo-sexual satisfactoria o no la han tenido en absoluto, por lo que se entiende que la información recibida no ha resuelto sus dudas o expectativas y han tenido que resolverlas de otra manera. Por eso 7 de cada 10 acuden a internet o a otras amistades para resolver esas dudas y un 25% se las plantean a sus progenitores o a otros adultos.