Tras una vida entera dedicada a servir a las personas, los perros de las Unidades Caninas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se apartan del que hasta el momento era su trabajo y comienzan a disfrutar de su jubilación. Aunque la historia no es siempre tan idílica, ya que muchos no encuentran dueño y no tienen el final que se merecen.

Conscientes de esta realidad, cuatro miembros de la Policía Nacional y un grupo de voluntarios unieron fuerzas y en 2015 crearon Héroes de 4 Patas: una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es "ofrecer una retirada digna y de calidad a los perros de trabajo que abandonan el servicio por edad o pérdida de capacidades mediante la creación de una red de familias adoptantes".

Así lo explica Rosa Chamorro, presidenta de la organización, quien además subraya que estos animales son "irremplazables" para detectar, entre otros, sustancias, supervivientes y explosivos mediante el olfato.

La vida laboral de estos perros oscila entre los 8 y los 9 años, es decir, dedican toda su juventud a servir a los cuerpos de seguridad hasta que sus facultades ya no les permiten continuar y necesitan un hogar donde vivir su jubilación.

Asimismo, Héroes de 4 Patas también busca familias para aquellos canes de menor edad que, tras ser adiestrados para poder servir en estas unidades, son finalmente descartados porque sus aptitudes no se han desarrollado.

La historia de estos animales es la de unos héroes que buscan un final feliz y pleno tras dar su vida al servicio de la ciudadanía, un trabajo que muchas veces pasa desapercibido.

"Un amante de los animales y responsable" que pueda ofrecerle al can "una vida plena de descanso y cariño". Ese es el único requisito que desde la asociación le piden a las familias adoptantes, a quienes escogen en función del perfil de cada ejemplar, explica Chamorro. "Cada perro necesita un tipo de familia y viceversa".

Tras la adopción, desde Héroes de 4 Patas llevan a cabo un seguimiento de por vida para ofrecer consejo y asegurarse de que el animal ha encontrado el hogar que se merece.

Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse acoger a un animal, pero esto no es un impedimento para ayudar a la asociación. En este caso, se puede realizar un donativo en el número de cuenta del Deutsche Bank ES62 0019 0535 73 4010016270, hacerse Teamer por un euro al mes y apoyarles en sus redes sociales.

Cualquier ayuda es buena para darles a estos canes la jubilación que se merecen.