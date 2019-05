A unos pocos kilómetros del barrio de La Poveda (Arganda del Rey, Madrid), donde antes se erigía un criadero de perros ahora se escuchan unos ladridos que demandan amor y una segunda oportunidad. Solo en 2017 se recogieron 138.000 canes y gatos recogidos en nuestro país como ellos, según el estudio de Fundación Affinity Él nunca lo haría.

Encargados de darles ese cariño y preparados para compensar a aquellos animales que en muchas ocasiones arrastran un pasado complicado están los voluntarios de ACUNR (Animales Con Un Nuevo Rumbo), una asociación sin ánimo de lucro que les presta auxilio y rescata del abandono y el maltrato. Ellos son su refugio y la vía que tienen para encontrar un hogar.

Una asociación que, tal y como cuenta con pesar una de estas voluntarias, Eva Calvo, no percibe subvenciones. ACUNR se sostiene económicamente gracias a las cuotas de sus socios, donaciones y venta de artículos solidarios.

Este martes 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Perro sin Raza, fecha impulsada por 20minutos para visibilizar a los caninos sin raza, los chuchos, los cruces, en defnitiva, los perros que en su mayoría ocupan perreras y protectoras. Un día en el que, además, se busca reforzar la idea de que la adopción es la mejor vía para contar con otro miembro más en la familia.

Eva es una de las voces que deciden pasar su tiempo libre ayudando a los 50 canes que conviven en esta protectora, que trabaja con organizaciones de Bélgica e Italia. "Todos los días tenemos que decir a la gente por redes que no podemos acoger a más perros", declara con desesperanza la encargada de la comunicación de ACUNR.

Llegada al centro

En ACUNR, el reguero de animales abandonados que llega a sus puertas no cesa, aunque sea reducido. El primer contacto que tienen los perros cuando aterrizan en esta protectora –si no están vacunados ni desparasitados– es la zona conocida como 'cuarentena', donde permanecen aislados hasta que un veterinario les realiza un examen general.

El siguiente paso es decidir con qué grupo de perros se junta al recién llegado. "No se mezclan por razas ni tamaños. Aquí cada uno viene con su carácter y su propia historia", aclara Eva, quien explica que "necesitan calma, equilibrio, una rutina. Eso aquí es muy difícil conseguirlo", ya que no cuentan ni con el tiempo ni con los recursos necesarios.

Después, el juego es la herramienta mediante la que liberan tensiones y el estrés que les genera estar confinados en un centro que desconocen. Los voluntarios les sacan a pasear y les van conociendo poco a poco, hasta que que están preparados para encontrar una familia.

El proceso de adopción

"Uno de los mayores problemas que nos encontramos es que la gente cuando adopta quiere el perro perfecto, que no dé problemas. No se dan cuenta de que se llevan un ser vivo a casa, con su carácter y pasado, y tienen que convivir con eso. No quiero el perro perfecto, quiero a mi perro".

A la protectora no hay que ir con la idea de adoptar un can en concreto, si no con el objetivo de darle un hogar a un animal que lo necesita. No todos los perros encajan con las mismas personas y, para cerciorarse de que unen al animal y al dueño correctos, primero hay que rellenar un cuestionario donde se le pide al adoptante que cuente un poco sobre sí mismo y su estilo de vida.

"Necesitamos saber a quién le damos a nuestros perros. Ver salir a uno de aquí es como ver una parte de ti que se va y no sabes con quién", advierte Eva, a quien la experiencia le ha demostrado que los adoptantes se olvidan de que "a los perros les cogen, les ponen una correa y los arrancan de aquí. Para ti es el mejor día de tu vida, pero para él, seguramente sea uno de los peores".

No existen ni el perro ni el dueño perfecto, tan solo unas ganas infinitas de dar un cariño incondicional a nuestras mascotas, que pueden estar esperando una familia en protectoras como ACUNR. Mientras, Eva y el resto de voluntarios acuden varios días a la semana para evitar que nada les falte. Siempre con una sonrisa en la cara y con mucho, mucho amor por estos animales.

Los rostros menos demandados

Perros de gran tamaño, de pelaje negro o atigrado, mestizos de caza, perros mayores... son varios los tipos de perros que tienen más difícil estar entre el 43% de perros y gatos que logran encontrar una segunda oportunidad, según el informe de Affinity.

En ACUNR destacan especialmente:

Perros de razas Potencialmente Peligrosas (PPs)

Con diez años, Sambo es juguetón como un cachorro, pero ser un PPP le hace menos propenso a encontrar un hogar. "Hay que verles como perros, no como PPP".

Podencos y otras razas y cruces de caza

"Los podencos son invisibles, no tienen publicidad". A Chapa, que lleva un año en ACUNR, los cazadores le cortaron la nariz para mejorar su olfato.

Perros mayores y de gran tamaño

os canes grandes y los ancianos no llaman la atención de los adoptantes. Ronda cumple todas las características, aunque finalmente ya ha sido reservada.

Galgos

En la protectora de La Poveda los galgos son los más numerosos. Lennon es un ejemplar muy tímido y al ser negro y mayor pasa desapercibido.

Consejos para darles la mejor bienvenida a su nuevo hogar

La alegría de adoptar un animal y llevarse un compañero de vida a casa da paso a las inseguridades por no saber cómo se adaptará a nuestro entorno.

Para paliar estas dudas, Eva Calvo, voluntaria de ACUNR, ofrece una serie de consejos que mejorarán la llegada del perro a su nuevo hogar y, advierte: "la llegada de tu mejor amigo a tu hogar y a tu vida debe ser natural, relajada y, sobre todo, debes disfrutarla".

1. Presentación. Desde el primer momento debemos ayudarle, ya que no entenderá ni reconocerá nada, estará estresado y desconcertado. Por eso es mejor tener preparada su zona de descanso, con una buena cama y juguetes, su espacio donde se sienta seguro. Hay que enseñarle la casa, dejar que ofaltee todo a su ritmo y darle un tiempo de descanso.

2. Rutina. Es muy importante darle una rutina que cubra sus necesidades (descanso, comida y paseos) para que se sienta cómodo. Evita visitas de desconocidos a casa.

3. Vínculo. Enséñale su nombre mediante la llamada y recompensa con chuches especiales para momentos de aprendizaje. Nunca hay que soltarlo en espacios abiertos hasta que no hayas creado ese vínculo total. Cualquier estímulo puede asustarle: aún no os conocéis.

4. Paciencia. Es muy importante. Necesitas darle tranquilidad, seguridad y confianza, ya que de esto dependerá el avance de la adaptación y la futura relación que decidas tener con el perro.