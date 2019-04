El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, han protagonizado el primer gran rifirrafe durante el segundo debate electoral, celebrado en Atresmedia.

En plena refriega sobre la reunion que tuvo Sánchez con el president catalán Quim Torra —Rivera ha acusado a Sánchez de "mentir" a los españoles— el líder naranja ha dicho: "Le voy a traer un libro que usted no se ha leído, su tesis doctoral". Y acto seguido, la ha depositado en el atril del líder del PSOE. "No deja de mentir. Es un fake. Qué nervioso le veo, señor Sánchez. Ya sé por qué no quería debate".

Al escuchar la intervención de Rivera, Sánchez le ha dado por su parte un ejemplar de España vertebrada, de Sánchez Dragó y Santiago Abascal.

Sánchez había negado antes que hubiera pactado con los partidos independentistas: "Usted podrá repetir mil veces una mentira, que quede claro desde el principio del debate". A lo que Casado ha contestado: "Lo que pasó en Pedralbes qué fue, ¿una jornada de picnic?".