La candidata del PP a las elecciones generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha regalado este martes ejemplares de la Constitución firmados por ella misma en la ciudad condal durante la festividad de Sant Jordi, en la que también se celebra el Día del Libro.

Acompañada por el candidato del PPC a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, y por la exministra Dolors Montserrat, entre otras cargos del Partido Popular, ha explicado que ha decidido firmar ejemplares de la Carta Magna por considerar que ese texto es "la paz civil española".

Lo ha hecho en la carpa de su partido, situada en la confluencia de la Gran Vía con la Rambla Catalunya, donde ha reiterado que la Constitución es "lo más importante" que han hecho los españoles en 500 años.

El nacionalismo, "una peste que va contaminándolo todo"

Antes de participar en acto junto al escritor Andrés Trapiello, Álvarez de Toledo, ha afeado al president de la Generalitat, Quim Torra, que pretenda "contaminar" la festividad de Sant Jordi con su discurso político y ha comparado el nacionalismo con "la peste".

La candidata del PP ha replicado así a Torra, que este martes ha pedido una mediación internacional para solucionar el conflicto catalán y ha denunciado que es la segunda Diada de Sant Jordi con "presos políticos y exiliados" debido a la "represión" del Estado.

Asimismo, la popular ha lamentado que no haya "una sola fecha" en Cataluña que represente el consenso catalán, ni la Diada del 11 de septiembre ni tampoco Sant Jordi, que "debería ser una fiesta de todos".

"La declaración de Torra pretende contaminar también la fiesta de Sant Jordi (...). Esto demuestra que el nacionalismo es como una peste que va contaminándolo todo y fracturándolo todo a su paso", ha asegurado.

Pedro Sánchez, "cabeza de la involución democrática"

En el mismo acto, Álvarez de Toledo ha asegurado que el presidente del Gobierno y aspirante socialista a la reelección, Pedro Sánchez, es "la cabeza de la involución democrática" en España.

Además, ha lamentado que en la situación política actual se pretenda "dar a entender que hay dos bandos equiparables: uno constitucionalista y uno de extremistas, separatistas y rupturistas", y que el socialismo de Sánchez se sitúa "en el punto medio".

"Es una inmensa falacia. No hay dos bandos equiparables. No hay un punto medio entre Constitución e involución (...). Lo que hay es una batalla no ideológica, sino prepolítica, entre quienes defendemos la democracia y entre quienes trabajan para su destrucción", ha añadido.

Y acto seguido ha sentenciado: "Quienes no estén activamente en defensa de la Constitución, están del lado de la involución, porque Sánchez es la cabeza de la involución democrática".

En cuanto al debate televisado del lunes entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, la popular ha opinado que evidenció que solo "hay dos opciones para elegir" en estas elecciones: "la continuidad del Estado constitucional que representa Pablo Casado", o la entrada "en un periodo de incertidumbre que representa Pedro Sánchez".