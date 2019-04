Botella es un 'crooner' valenciano que lleva más de un lustro de intensa actividad artística por todo el país, y que mañana miércoles se presenta en el Palau de la Música y dentro del ciclo 'Jazz a Poqueta Nit', para repasar los temas de su disco 'All the Way'.

El intérprete subirá al escenario de la Sala Rodrigo con su cuarteto, para transportar los espectadores a su infancia y juventud, a las canciones y compositores que le acompañaron, en su versión más sincera. Este último trabajo se configura como un disco alejado del swing más tradicional, pero que utiliza el lenguaje de jazz y la improvisación como vehículo, con sonidos como boleros, ritmos latinos y tangos, avanza el auditorio municipal en un comunicado.

De esta manera, el público asistente podrá escuchar temas tan populares y muy interpretados a ritmo de jazz como 'No sé tú', 'Qué sabe Nadie', 'Procuro olvidarte', 'Somos', 'La nave del Olvido' o 'Contigo en la Distancia' de autores como Armando Manzanero, Manuel Alejandro, Mario Clavel, Dino Ramos o Cesar Portillo, entre otros.

La próxima cita de 'Jazz a Poqueta Nit' estará protagonizada por el nuevo grupo de jazz contemporáneo Niu Jazz, el próximo 30 de mayo, que cierra el ciclo y que supone su presentación en primicia al público valenciano.